اهتمام ویژه دولت برای اتمام متروی اسلامشهر/ تامین اعتبار طرحهای عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلا عصر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی شورای روستاهای شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: این مهم در جلسه تقدیر از ورزشکاران اسلامشهر تکمیل ورزشگاه پنج هزار نفری که در مسکن مهر ضیاآباد ساخته شده، مطرح شد و نامه ای را به ریاست جمهوری ارسال کردم مبنی بر اینکه با توجه به اینکه 60 طرح ماندگار مهر در سطح استان تهران در حال انجام است این پروژه را نیز در این طرح ها قرار دهید.

وی افزود: امید می رود با توافق دولت مردان و تصویب طرحهای مطلوب برای شهرستان، شهروندان اسلامشهر که روحیه ورزشکاری دارند بتوانند هرچه سریعتر شاهد بهره برداری از این مجموعه بزرگ ورزشی باشند و قهرمانان این شهر در میادین بین المللی افتخارات بیشتری بیافریینند.

تامین اعتبار طرحهای عمرانی در حال بررسی و پیگیری است



این مسئول در خصوص تحقق این مهم عنوان کرد: با توجه به شرائط موجود تامین بودجه اعتبارات این طرح ها با مشکل مواجه شده که در حال پیگیری جدی است تا این مشکل پبرطرف شود.

طلا، پیگیری مترو اسلامشهر را جدی دانست و اظهار داشت: در این زمینه تاکنون از سوی مسئولان قبلی اقدامات مطلوبی انجام شده اما نیاز به پیگیری بیشتری دارد.

اختصاص بودجه برای متروی اسلامشهر



وی گفت: در این زمینه بودجه برای امتداد خط مترو فرودگاه امام(ع) تا حسن آباد و دیگری ادامه خط 3 مترو که از اسلامشهر می گذرد، باید اختصاص یابد، این مهم در حال حاضر در شورای عالی ترافیک در دست بررسی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، جلسه هم اندیشی شورای روستاهای شهرستان اسلامشهر با فرماندار و برخی دیگر از مسولین را مثبت ارزیابی و اضافه کرد: در این جلسات مطالبات اعضا شوراها به اطلاع مسئولان می رسد و موجب یادآوری وتاکید بر حل آن می شود.