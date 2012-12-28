ایستگاه تحقیقات کشاورزی گناباد در جهت طرحهای بومی بیشتر تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در حوزه کشاورزی باید بیش از این کار کرد و ایستگاه تحقیقات کشاورزی این شهرستان هم در جهت طرحهای بومی ومنطقه ای بیشتر تلاش کند.

حجت الاسلام هاشمی گنابادی در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی گناباد بخشی از مشکلات جامعه را ناشی از خباثت دشمنان دانست و گفت: خداوند در زمین گنجهای فراوان قرار داده لذا اگر علم و اندیشه در کنار هم جمع شوند زایش وتولید صورت می گیرد.



کمیته صرفه جویی و بهره وری در جهت اجرای طرح اقتصاد مقاومتی تشکیل شد

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد گفت: با توجه به نام گذاری سال 91 توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و همچنین مطرح شدن اقتصاد مقاومتی توسط ایشان کمیته صرفه جویی و بهره وری در شبکه دامپزشکی این شهرستان تشکیل شد.

علیرضا قدرتی اظهار کرد: امید است تشکیل ستاد شهرستانی این کمیته باعث انجام حداکثر صرفه جویی در هزینه های مصرفی شبکه و بهره وری در امور اداری شود.

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد افزود: در این کمیته کلیه کارکنان شبکه به عنوان عضو حضور دارند و مقرر شد که ماهیانه جلسات برگزار و در حوزه های مختلف گزارش گیری به عمل آید تا روند اجرای صرفه جویی و بهره وری بیشتر در شبکه دامپزشکی رصد شود.

قدرتی بیان کرد: از هرگونه پیشنهاد همکاران برای به حداقل رساندن هزینه ها استقبال و به نام خودشان جهت بهره برداری ثبت و به اداره کل دامپزشکی استان منعکس خواهد شد.

هیئت رزمندگان اسلام گناباد نهم دی ماه مسابقه بزرگ فرهنگی برگزار می کند

دبیر هیئت رزمندگان اسلام گناباد گفت: به منظور بصیرت افزایی جامعه، هیئت رزمندگان اسلام گناباد مسابقه بزرگ فرهنگی برگزار می کند.

عباس غلامیان اظهار کرد: با هدف گرامی داشت این روز بزرگ که ملت ایران حماسه ای دیگر را خلق کردند و به منظور بصیرت افزایی جامعه، این هیئت اقدام به برگزاری این مسابقه فرهنگی کرده است.