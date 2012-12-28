کودکان مهدهای استان یزد سوگواری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم سوگواری که عصر پنج شنبه برگزار شد، حدود 200 نفر از کودکان مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی در قالب هیئت های عزاداری، با سینه زنی و نوحه خوانی شور و حالی کودکانه به این مراسم بخشیدند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این مراسم تعمیق مفهوم عاشورا و کربلا در ذهن کودکان است.

محمدحسین رحیمی نسب افزود: هیئت عزاداران علی اصغر ویژه مهدهای کودک بهزیستی در استان یزد تشکیل شده است که عصر دیروز شش هیئت به عزاداری و سوگواری پرداختند.

وی عنوان کرد: با تشکیل این هیئت های عزاداری کودکان با مراسم عزاداری سالار شهیدان و با شیوه های صحیح عزاداری آشنا می شوند و زمینه های انحراف در این آیین باشکوه کمرنگ می شود.