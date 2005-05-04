سالانه 2 هزار ماما به خيل بيكاران كشور مي پيوندد

رئيس جمعيت علمي مامايي در اين باره مي گويد: عدم جذب و اشتغال ماماهاي فارغ التحصيل در كشور باعث شده كه كشور به ميزان بيشتري از استانداردهاي بين المللي در زمينه سرانه ماما نسبت به زنان كشور در سنين باروري فاصله بگيرد.

دكتر نجمه تهرانيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: هم اكنون مهمترين مشكل و دغدغه ماماهاي كشور، اشتغال آنها است چرا كه هنوز براي اين افراد جايگاه تعريف شده اي وجود ندارد.

وي اظهار مي دارد: با وجود اينكه كشور در زمينه نياز به فارغ التحصيلان رشته مامايي در مقايسه با تعداد زنان در سنين باروري، كمبود زيادي دارد اما هنوز زمينه اشتغال براي فارغ التحصيلان اين رشته فراهم نشده است.

كاهش عوارض تهديد كننده زنان ، با بهره مندي مناسب از ماماهاي كشور

رئيس جمعيت علمي مامايي با بيان اينكه امروزه مشكلات مربوط به بهداشت زنان و معضلات و بيماري هاي زنان از اهميت زيادي برخودار است ، مي گويد : اگر در جامعه اي بيماري ها و مشكلات مربوط به زنان و كودكان متولد شده آنها زياد باشد، نشان دهنده اين است كه اين افراد از اين گروه محروم بوده اند.

وي ادامه مي دهد: با بهره گيري مناسب از توانمندي ماماهاي كشور، عوارض و بيماري هايي كه امروزه سلامت زنان، مادران جوان و كودكانشان را تهديد مي كند، به ميزان چشمگيري كاهش مي يابد.

دكتر تهرانيان تصريح مي كند: اگر از همين تعداد ماماي فارغ التحصيل كشور كه دولت براي آموزش و تريبت آنها هزينه زيادي صرف كرده است استفاده شود، به طور حتم كشور بزودي به استانداردهاي بين المللي در زمينه سرانه ماما نسبت به زنان در دوره باروري نزديكتر مي شود.

10 هزار ماما به ازاي يك ميليون و 200 تولد در سال

دبير جمعيت علمي مامايي نيزمي گويد: هم اكنون نزديك به 18 هزار كارشناس ماما و12هزار ماما در مقطع كارداني داريم كه در مجموع شامل 30 هزار نفر ماما مي شود.

ناهيد خداكرمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد: هم اكنون سالانه يك ميليون و 200 تولد در كشور داريم كه بر اساس استاندارد بايد 40 هزار نيروي ماما در بخش هاي زايمان بيمارستان ها وجود داشته باشد اما تعداد اين نيروهايي كه در سيستم بهداشت و درمان كشور شاغل هستند فقط 10 هزار نفر است.

خداكرمي مي گويد: بر اساس استانداردهاي جهاني به ازاي هر يك هزار تولد بايد 30 تا 50 ماما وجود داشته باشد كه اين ميزان در كشور انگلستان 35 ماما است بنابراين كشور ما با اشتغال فقط 10هزار ماما و تولد يك ميليون و 200 تولد درسال با اين استاندارد فاصله زيادي دارد.