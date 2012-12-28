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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

در یادواره شهدای روحانی/

کتاب "تا نقطه پرواز" در خراسان شمالی رونمایی می شود

کتاب "تا نقطه پرواز" در خراسان شمالی رونمایی می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: در نخستین یادواره 72 شهید طلبه و روحانی خراسان شمالی، کتاب "تا نقطه پرواز" بر گرفته از زندگی" شهید کماسی" رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه بجنورد عصر پنجشنبه در جلسه ستاد خبری نخستین یادواره 72 شهید طلبه و روحانی خراسان شمالی که در دفتر وی برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با خون شهدا به پیروزی رسیده است، گفت: در این بین شهدای روحانی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردارند.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی افزود: برگزاری این یادواره در فرهنگ سازی و ترویج سیره شهدا تأثیر بسزایی دارد.

وی با اعلام اینکه این یادواره 11 دی ماه سال جاری در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) بجنورد برگزار خواهد شد، اظهارداشت: آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران به عنوان سخنران ویژه، در این مراسم حضور خواهد یافت.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین افزود: در این یادواره دوهزار نفر مدعو از مسئولان، حوزه های علمیه و خانواده های معزز شهدا حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام محمد تقی احمدی خرم، مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی نیز در ادامه این جلسه گفت: به برکت این یادواره ها، باید خاطرات شهدا را بیش از گذشته جمع آوری و بر روی آن ها به صورت موضوعی کار کرد.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج و سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی نیز از رونمایی کتاب "تا نقطه پرواز" در این یادواره خبر داد و افزود: در این کتاب به زندگی "شهید کماسی" پرداخته شده است.

سرهنگ محمود وضیع افزود: یک نرم افزار و مستند نیز با نام "فرهنگ نامه 72 شهید روحانی و طلبه" رونمایی خواهد شد.

وی همچنین از رونمایی تمبر یادبود اختصاصی شهدای روحانی خراسان شمالی در این یادواره خبر داد.

کد مطلب 1777462

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