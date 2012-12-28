کتاب "تا نقطه پرواز" در خراسان شمالی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه بجنورد عصر پنجشنبه در جلسه ستاد خبری نخستین یادواره 72 شهید طلبه و روحانی خراسان شمالی که در دفتر وی برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با خون شهدا به پیروزی رسیده است، گفت: در این بین شهدای روحانی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردارند.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی افزود: برگزاری این یادواره در فرهنگ سازی و ترویج سیره شهدا تأثیر بسزایی دارد.

وی با اعلام اینکه این یادواره 11 دی ماه سال جاری در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) بجنورد برگزار خواهد شد، اظهارداشت: آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران به عنوان سخنران ویژه، در این مراسم حضور خواهد یافت.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین افزود: در این یادواره دوهزار نفر مدعو از مسئولان، حوزه های علمیه و خانواده های معزز شهدا حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام محمد تقی احمدی خرم، مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی نیز در ادامه این جلسه گفت: به برکت این یادواره ها، باید خاطرات شهدا را بیش از گذشته جمع آوری و بر روی آن ها به صورت موضوعی کار کرد.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بسیج و سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی نیز از رونمایی کتاب "تا نقطه پرواز" در این یادواره خبر داد و افزود: در این کتاب به زندگی "شهید کماسی" پرداخته شده است.

سرهنگ محمود وضیع افزود: یک نرم افزار و مستند نیز با نام "فرهنگ نامه 72 شهید روحانی و طلبه" رونمایی خواهد شد.

وی همچنین از رونمایی تمبر یادبود اختصاصی شهدای روحانی خراسان شمالی در این یادواره خبر داد.