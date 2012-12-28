9 دی دفاع از کیان اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی شامگاه پنج شنبه در یادواره شهدای کربلای پنج افزود: دشمنان خیال می کردند که با یک حرکت گسترده و با استفاده از فریب خوردگان داخلی می توانند لطمه ای به نظام بزنند که این نقشه با حرکت ملت ایران خنثی شد.

وی یادآور شد: زمانی گروهی از مسئولین وقت فکر می کردند که دوره افکار بسیجی و ولایی تمام شده و با کمک دشمنان سیع کردند به نوعی فرهنگ ملت اسلامی را تغییر دهند که این حرکت نیز در 9 دی به وسیله ملت با بصیرت ایران اسلامی خنثی شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با بیان اینکه دشمنان هیچگاه دست از دشمنی با نظام اسلامی بر نخواهند داشت، گفت: پس از شکست دشمنان در دفاع مقدس آنها به سمت حملات فرهنگی روی آوردند و با برنامه های مختلف خود سیع کردند که روحیه بی بند و باری و پاساژ گردی را جایگزین روحیه بسیجی و ولایی جوانان کنند.

همتی تصریح کرد: تمامی نقشه های دشمنان در این دوره مباحث فرهنگی است و به همین دلیل باید توجه ای بیشتر به مباحث فرهنگی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: تنها راه مقابله با این دشمنی ها گرامی داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.