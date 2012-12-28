کمیسیون اروپایی باید کوچکتر شود/لزوم کاهش هزینه های مدیریتی بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس سایتونگ" حزب سوسیال مسیحی آلمان از اتحادیه اروپا خواست اقدامات صرفه جویانه بیشتری را انجام دهد.

"گردا هاسلفلد" از اعضای مهم این حزب در گفتگو با "زوددویچه سایتونگ" اظهار داشت نباید این طور باشد که اتحادیه اروپا از دولتهای عضو خود اقدامات ریاضتی و صرفه جویانه در بوجه عمومی را درخواست کند، اما نسبت به بودجه خود بی تفاوت باشد.

در این راستا حزب سوسیال مسیحی آلمان خواستار کوچکتر شدن کمیسیون اتحادیه اروپا و کاهش اعضای آن شد و تصریح کرد که در ضمن باید هزینه های مدیریتی اتحادیه اروپا کاهش پیدا کند و این مسئله همچنین برای حقوق کارمندان اتحادیه اروپا هم اعتبار دارد.

در حال حاضر کمیسیون اروپایی با در نظر گرفته شدن رئیس آن "خوزه مانوئل باروسو" و نماینده بلند پایه اروپایی در امور خارجه "کاترین اشتون" ،27 عضو دارد. اگر این درخواست حزب سوسیال مسیحی آلمان محقق شود از هر دو کشور اروپایی یک کمیسر باید به این کمیسیون فرستاده شود.