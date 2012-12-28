آغاز تولید رسمی یک خودرو جدید در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، میر علینقی در مراسم افتتاح رسمی خط تولید خودروی جی5 گفت: خط تولید خودروی J5 فعالیت خود را ظرف روزهای گذشته آغاز کرده و امید می‌رود با توجه به کیفیت بالای این محصول و ارایه خدمات پس از فروش مطلوب، بتواند جایگاه مناسبی را در بازار کسب کند.

مدیرعامل شرکت کرمان موتور افزود: بسترهای صنعتی و تخصصی موجود در این گروه صنعتی، اجازه توسعه همزمان با تغییرات در نیاز و سلایق مشتریان در بازار را فراهم کرده است و بر همین اساس، این شرکت با نگاهی بازارمحور و منعطف، فعالیت خود را توسعه می‌دهد.

همچنین در این مراسم، SHE، قائم‌مقام شرکت خودروسازی (JAC Group) نیز با ابراز خرسندی از شکل‌گیری همکاری پایدار میان این شرکت با یک شرکت ایرانی، تولید این محصول در کرمان موتور را زمینه‌ساز تداوم توسعه همکاری دوجانبه میان شرکت‌های همکار دانست.

وی با اشاره به اینکه تولید و عرضه خودروی J5 در بازارهای کشورهای مختلف با استقبال روبه روشده، تصریح کرد: این خودرو طراحی شرکت پینن فارینا ایتالیا بوده و از سوی خودروسازهای مطرحی همچون فراری F12 ,FF، لانچیا STRATOS و مازراتی GRANTURISMO طراحی شده است.

SHE اظهار داشت: خودروی J5 از موتوری با توان 111 اسب بخار بهره می‌برد و دارای امکاناتی نظیر کیسه هوای سرنشینان جلو، ترمزهای ABS و EBD، سیستم تهویه مطبوع خودکار، آینه و شیشه‌های برقی، صندلی و روکش چرمی فرمان، کنترل سیستم پخش روی غربیلک فرمان است.