اسماعیل فلاح‌پور، کارگردان فیلم سینمایی "خیابان یک طرفه" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایش این فیلم در کشور یونان گفت: از نمایش فیلم‌ام در یونان اطلاعی ندارم اما فکر می‌کنم که اگر این فیلم در خارج از ایران هم به نمایش گذاشته شود بازخورد مثبتی خواهد داشت و مخاطبان فیلم اگر افرادی باشند که با زبان سینما آشنایی دارند به عنوان یک کار سینمایی با آن برخورد خواهند کرد.

وی با بیان اینکه "خیابان یک طرفه" موضوع آشنایی در حوزه بین‌المللی دارد، بیان کرد: فیلمی با موضوع انتقام مساله ناآشنایی در مجامع بین‌المللی نیست و فیلم‌های مختلفی را در این زمینه در جشنواره‌های بین‌المللی می‌بینیم.

کارگردان فیلم "بلند گریه کن" با بیان اینکه فیلم "خیابان یک‌طرفه" یک اثر جشنواره‌ای نیست، تصریح کرد: من خودم اصلا این شکل از سینمای ایران را که به عنوان سینمای جشنواره‌ای معروف شده است، نمی‌پسندم. در واقع سینمای جشنواره‌ای پس از حضور عباس کیارستمی در جشنواره کن بوجود آمد.

وی اضافه کرد: در این مسیر اتفاقاتی افتاد که به بخشی از سینمای ما شکلی نامناسب داد و کار به جایی رسید که بسیاری از افراد چه در داخل و چه خارج از این روند ابراز انزجار کردند.

فلاح‌پور خاطرنشان کرد: اینکه هر چه عقب‌ماندگی و فقر و کوته‌فکری و پارامترهای منفی وجود دارد، کنار هم بگذاریم تا مقبول نظر برخی از جشنواره‌ها قرار بگیرد، کار درستی نیست و من به هیچ‌وجه این روند را نمی‌پسندم و اعتقاد دارم که نباید به خاطر شرکت در جشنواره‌های خارجی به فیلم و ذهنیت‌مان شکلی بدهیم که آنها بپسندند.

این کارگردان با تاکید بر اینکه ساخت فیلمی که هماهنگ با فرهنگ کشورمان باشد و در جشنواره‌ها مطرح شود مایه افتخار است، گفت: من قبل از این بارها می‌توانستم در شکل سینمای مالوف به سینمای جشنواره‌ای اثر تولید کنم ولی هیچ وقت نپسندیدم که با بدوی نشان دادن فرهنگ و کشورم و یا ضعف امکانات و تحقیر ایران و ایرانی، در جشنواره‌ها حضور یابم و آنها به خاطر تاسف خوردن به این شکل از زندگی به اثرم جایزه بدهند.

وی در پاسخ به این پرسش که جای چه نوع فیلم‌هایی از کشورمان در جشنواره‌ها و اکران‌های بین‌المللی خالی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد فیلم‌هایی که به فرهنگ اصیل ایرانی می‌پردازند و از سوی دیگر واقعیات جامعه ایران را با تضادها و درگیری‌هایی که جوانان در جریان زنده اجتماعی امروز با آن روبرو هستند، به نمایش می‌گذارند و در عین حال کارهای درخور توجه‌ای باشند می‌توانند در جشنواره‌ها به نمایش گذاشته شوند. به اعتقاد من حضورمان نباید مختص آثاری باشد که تنها عقب‌افتادگی و فلاکت را به تصویر می‌کشند.

فیلم "خیابان یک‌طرفه" به کارگردانی اسماعیل فلاح‌پور و تهیه‌کنندگی امیر پورکیان که از ماه گذشته وارد شبکه نمایش خانگی شده است، پس از اخذ مجوزهای لازم و همچنین مذاکره با رایزن فرهنگی یونان در ایران، قرارست ماه آینده در این کشور به نمایش درآید.