ترکیب غلط سپاهان مقابل مس باعث شکست شد/ انتقاد از به میدان رفتن گردان

حسین چرخابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست سپاهان مقابل مس کرمان در هفته هجدهم لیگ برتر، اظهار داشت: با توجه به بازی قبلی تیم سپاهان در مقابل مس رفسنجان در جام حذفی و فرصت کمی که سپاهان برای بازی بعدی خود داشت، خود من پیش‌بینی می‌کردم که آقای کرانچار به ترکیب تیم خود دست نزند، ولی بعضی مسائل واقعا سئوال‌برانگیز بود.

وی ادامه داد: بارها گفته‌ام این سرمربی تیم سپاهان است که تیم را ارنج می‌کند، ولی سوال من این است که چرا کرانچار دروازه‌بان خود را برای دیدار با مس تغییر داد؛ شهاب گردان یکی از باشخصیت‌ترین بازیکنان فوتبال ایران بوده که اگر دراوج نیز باشد یکی از دروازه‌بان‌های خیلی خوب ایران به شمار می‌رود اما من از نگاه خودم، احساس می‌کنم او درحال حاضر دو مشکل دارد.

سرمربی سابق سپاهان افزود: گردان در ابتدا مشکل بدنی دارد به نظر من، بدن او اندکی سنگین است و دومین مشکل او، مشکل روحی است؛ من با توجه به تجربه‌ای که در مورد دروازه‌بانی دارم، یک توصیه خیلی دوستانه به گردان می‌کنم؛ به نظر من وی باید روزی 3 جلسه تمرین کند تا هم از نظر وزنی و هم از لحاظ روحی و روانی آماده شود، چون وقتی بازیکن سرحال باشد، وضعیت روحی و روانی او نیز تغییر می‌کند.

گردان اگر درست تمرین کند، همان گردان ملی‌پوش می‌شود

وی بیان داشت: گردان باید فکر اینکه در یک مسابقه بازی می‌کند یا خیر را از سر خود بیرون کرده و فقط به فکر تمرین باشد و مطمئن باشید زمانی‌که با بدنی آماده درون دروازه قرار گیرد، تبدیل به همان شهاب گردان تیم‌ملی خواهد شد.

چرخابی با انتقاد از بکارگیری اروین بولکو در پست هافبک راست، بیان داشت: به نظر من بولکو اصلا برای بازی به‌عنوان هافبک راست مناسب نیست و تمام کارهایی که سپاهان از جناح راست انجام می‌دهد، توسط ابوالحسن جعفری انجام می‌شود و باید بگویم بولکو بازیکنی نیست که بتواند نقش یک هافبک راست و تکنیک یک در مقابل یک را ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من کرانچار می‌تواند از محسن ایران‌نژاد به عنوان دفاع چپ و از حاج‌صفی به عنوان هافبک چپ استفاده کند و در پست هافبک راست، حسین پاپی راست‌پا را قرار دهد. چون پاپی در جناح چپ نمی‌تواند به سمت داخل نفوذ کند و قادر نیست توپ را با پای چپش به خوبی ارسال کند، به نظر من در سمت راست موفق‌تر خواهد بود. این می‌تواند یک ترکیب ایده‌آل برای تیم سپاهان باشد.

ترکیب غلط سپاهان در بازی مس باعث شکست تیم شد

وی ادامه داد: متاسفانه با توجه به ترکیب غلطی که در بازی با مس چیده شد و علی‌رغم اینکه سپاهان می‌توانست قاطعانه به صدرنشینی خود ادامه دهد، این تیم بازی را واگذار کرد.

پیشکسوت فوتبال اصفهان در مورد استفاده از گردان و حاج‌صفی در این دیدار با فاصله چند روز از پیوستنشان به سپاهان تاکید کرد: این موضوع اهمیت چندانی ندارد و چیزی که مهم است میزان آمادگی این بازیکنان است. متاسفانه شهاب گردان فصل بدی در پرسپولیس داشت و برای این بازی آماده نبودو

وی درخصوص حاج‌صفی نیز گفت: به نظر من احسان حاج‌صفی می‌تواند در پست هافبک چپ بهتر از دفاع چپ بازی کند و بهتر است ایران‌‌نژاد نقش دفاع چپ را در سپاهان ایفا کند.

پس از باخت سپاهان مقابل مس کرمان انتقاداتی درباره این‌که چرا کرانچار ترکیب تیم برنده مقابل مس رفسنجان را تغییر داده است، مطرح شد؛ چرخابی در این خصوص نیز تصریح کرد: اینکه به ترکیب تیم برنده نباید دست زد، جمله صددرصد درستی نیست اما چون فاصله بازی سپاهان با مس رفسنجان و مس کرمان کم بود، سرمربی سپاهان می‌توانست از همان ترکیب قبلی استفاده کرد.

وی اضافه کرد: همان‌طور که در اول فصل نیز گفتم، بازی‌های امسال فوق‌العاده سخت است و مشابه این برد و باخت‌ها، هم برای تیم‌های بالای جدول و هم برای پایین جدولی‌ها به‌خصوص در نیم‌فصل دوم، زیاد است و شاید یک تیم با امتیاز خیلی کم قهرمان شود؛ بنابراین هنوز هیچ‌چیز برای سپاهان تمام نشده است ولی این اشتباهات نیز نباید تکرار شوند.