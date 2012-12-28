آموزش تفکیک زباله از مبداء در مدارس کرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث صالحی اظهار داشت:‌ این آموزش در مدرسه غیر انتفاعی نیایش واقع در باغستان در منطقه 7 شهرداری کرج ارائه شد.

این مسئول با اشاره به اینکه فرهنگ سازی در کودکان نقش بسزایی در ترویج فرهنگ در میان خانواده ها دارد، بیان کرد: آموزش تفکیک از مبدا زباله در مدرسه در دو مقطع دبستان و راهنمایی انجام شد.

"افضلی" دبیر شورای سیاست گذاری جامعه ایمن شهرداری کرج شد

طی حکمی از سوی شهردار کرج، احمد افضلی به عنوان دبیر شورای سیاست گذاری جامعه ایمن شهرداری کرج منصوب شد.

در این حکم آمده است: با عنایت به اینکه در نظر است، کلانشهر کرج بعنوان جامعه ایمن معرفی و امورات آن برنامه ریزی شود و با توجه به تجربه، تعهد و تخصص همچنین آشنایی جنابعالی نسبت به استان البرز و نیز کلانشهر کرج، به عنوان دبیر شورای ساست گذاری جامعه ایمن شهرداری کرج منصوب می گردید.



اغنای نیازهای فرهنگی هدف اصلی شکل گیری سازمان فرهنگی ورزشی است

مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج گفت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کرج در اولویت امر با نگاه اغنا و برطرف کردن نیازهای فرهنگی هنری و ورزشی کارکنان و شهروندان شکل گرفته است.

محمد جعفر جوادی آملی با بیان این مطلب افزود: سازمان فرهنگی – ورزشی شهرداری کرج با انگیزه بهبود و گسترش ارائه‌ خدمات فرهنگی و ارتقای سطح معلومات و دانش عمومی در ابتدا به کارکنان و خانواده های آنان شکل گرفته است.



وی افزود: با توجه به وجود مراکز مختلف فرهنگی از جمله سازمان امور مساجد، معاونت قرآنی وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نهاد اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز در کنار اداره فرهنگ و ارشاد استان البرز هنوز از لحاظ فرهنگی کاستی های فراوانی در شهر وجود دارد.



صدور 279 فقره پروانه ساخت در نیمه اول سال جاری

مدیر منطقه 6 شهرداری کرج از صدور 279 مورد پروانه ساخت در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.



عباس حق محمدلو با اعلام این خبر اظهار داشت: در مقایسه آماری در سه سال اخیر، سال 89 حدود 176 فقره، سال 90 حدود 298 فقره و در سال 91 در شش ماه نخست سال 279 فقره پروانه ساخت صادر شده است که از این مقدار بیش از 20 درصد در محدوده بافتهای فرسوده بوده و انتظار می رود تا پایان سال افزایش چشمگیری داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای شهری موجب جوان سازی شهر می شود، بیان کرد: توسعه روز افزون شهر و کاهش روزافزون بافت های فرسوده نشاط و شادابی را به ارمغان خواهد آورد.



حراست شهرداری منطقه 11 کرج منصوب شد

طی برگزاری آیینی رضا نجفی به عنوان مسئول حراست منطقه 11 شهرداری کرج انتخاب شد.

در این آیین که با حضور مسئول حراست شهرداری مرکز برگزار شد، ضمن قدردانی از مهدی رشیدی، مسئول پیشین حراست شهرداری منطقه 11 و تودیع وی، رضا نجفی به عنوان مسئول جدید این حوزه معرفی شد.



جشنواره گلهای پیازی در کرج به شهر طروات و زیبایی می بخشد

برای اولین بار در مرکز استان البرز و به همت سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج در بهار 92 جشنواره گلهای پیازی برگزار می شود.



سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج پس از برگزاری موفق اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج در شهریور ماه سال جاری که موجب رضایت مندی حداکثری و بازدید بیش از 300 هزار نفر از شهروندان شد،این بار در نظر دارد همزمان با آغاز سال جدید و نیمه اول فصل بهار، جشنواره گلهای پیازی (لاله) را برای اولین بار در کلانشهر کرج و محوطه باغ گلهای پارک شهید چمران در مساحتی بالغ بر 30هزار متر مربع برگزار کند.



اجرای عملیات هرس درختان سطح منطقه 9 کرج

مدیر منطقه 9 شهرداری کرج از اجرای عملیات هرس درختان در سطح منطقه خبر داد.



مجید کمالی نژاد با اشاره به قرار گرفتن منطقه 9 شهرداری کرج در مرکز شهر و وجود اکثر ادارات دولتی در حوزه استحفاظی این منطقه همچنین تردد زیاد شهروندان در سطح شهر به منظور انجام کارهای اداری هرس درختان را به منظور جلوگیری از ایجاد مزاحمت درختان برای شهروندان امری ضروری دانست.



ساماندهی و کنترل مطلوب دست فروشان در منطقه 5 کرج

معاون خدمات شهر منطقه 5 کرج کنترل عاملان سد معبر این منطقه را با همکاری تمام دستگاههای ذیربط به خصوص نیروی انتظامی مهم و مطلوب ارزیابی و بر لزوم توجه بیشتر به این معظل اجتماعی و ساماندهی آن تأکید کرد.

علی کاظمی اظهار داشت: سد معبر به عنوان یکی از معضلات خیابان‌های سطح منطقه تنها با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی متولی امکان پذیر است.

ضرورت ارزیابی سنجش عملکرد فعالیت سازمان های حمل و نقل عمومی

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه با بر ضرورت ارزیابی سنجش عملکرد فعالیت سازمان های حمل و نقل عمومی تاکید کرد.

مهرداد کیانی با تاکید بر ارائه خدمات بهینه و مطلوب در راستای حمل و نقل عمومی عنوان کرد: با توجه به گستردگی معضلات ترافیکی در سطح شهرها به ویژه کلانشهر ها نیاز است تدابیر ویژه ای در خصوص افزایش سطح استقبال شهروندان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی صورت گیرد.

