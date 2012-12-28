  1. دانشگاه و فناوری
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

دستاورد محققان سمنان/

تولید گازسنج هایی برای جلوگیری از انفجار در معادن

تولید گازسنج هایی برای جلوگیری از انفجار در معادن

مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری سمنان از تولید گاز سنج برای معادن و صنایع نفت و پتروشیمی خبر داد.

دکتر حمید هراتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین دستاوردهای محققان این مرکزرشد، افزود: پژوهشگران این مرکز موفق به تولید گاز سنج بر پایه فناوری نانو شدند.

مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری سمنان با اشاره به جزئیات این طرح خاطرنشان کرد: این گاز سنج قادر به آشکار سازی گازهای سمی و قابل اشتعال است.

وی با بیان اینکه از این گازسنج ها می توان در معادن برای جلوگیری از انفجار گازها استفاده کرد، اظهار داشت: علاوه بر این در صنایع نفت و پتروشیمی نیز قابل استفاده است.

کد مطلب 1777509

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