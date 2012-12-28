برگزاری انتخابات آزاد تنها راه بازگشت ثبات به سوریه است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با حضور در دانشگاه روابط بین الملل دانشگاه فنی کارادنیز ترابوزان با رئیس و چند تن اساتید این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد .

در این دیدار موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی از جمله فعالیت صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، بحران سوریه و روابط ایران و ترکیه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و مهمانپرست به سئوالات مختلف آنها پاسخ داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان رفتار غربی ها در مورد فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه کشورهای غربی یک موضوع فنی را به مسئله ای سیاسی تبدیل کرده اند ، اظهار داشت: فعالیت های هسته ای ایران زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد و از سوی دیگر حمایت جنبش عدم تعهد به بخش اعظم جامعه جهانی از حقوق هسته ای ایران نشانه صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تشریح سیاست های اصولی کشورمان از حقوق و مطالبات مردم سوریه دفاع کرد و افزود: توقف خشونت ها در سوریه و ایجاد زمینه های لازم برای گفتگوهای ملی و برگزاری انتخابات آزاد تنها راه حل بازگشت ثبات به این کشور است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه غربی ها با هدف حفظ منافع رژیم صهیونیستی علاقه ای به حل بحران سوریه و بازگشت آرامش به این کشور و منطقه ندارند، توان و ظرفیت دو کشور ایران و ترکیه و همکاری های منطقه ای را بدون دخالت خارجی مناسب ترین مسیر حل بحران سوریه خواند.

مهمانپرست تحریم های آمریکا و اروپا علیه کشورمان را شکست خورده خواند و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته با اتکا به توان و ظرفیت های خودبه افق های جدیدی از پیشرفت در علوم مختلف دست پیدا کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات یکی از اساتید دانشگاه مبنی بر اینکه فشارها و تحریم های غرب باعث انزوای ایران شده است که ایران از همه کشورهای دنیا دور شود، گفت: بدیهی است که معدودی کشورهای اروپایی و غربی به معنای کل جامعه جهانی نیستند و جمهوری اسلامی ایران امروز با بسیاری از دولت ها و ملت های جهان دارای روابط بسیار خوبی است .

مهمانپرست گزارش ها و اخبار رسانه های غربی را مغایر با روابط خوب دو کشور ایران و ترکیه دانست و بر لزوم استفاده رسانه های دو کشور از منابع خبری یکدیگر تأکید کرد.