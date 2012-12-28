برنامه های روز اول رزمایش تخصصی دریایی ولایت 91 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار رستگاری اظهار داشت: در روز اول عزیمت یگان های سطحی، زیر سطحی و پروازی برای استقرار در دریا و محل برگزاری رزمایش انجام می شود.

وی عنوان کرد: در این مرحله از رزمایش دریادلان نیروی دریایی ارتش پس از رصد لحظه ای تحرکات نیروی مهاجم توسط ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران و اعلام به قرارگاه مرکزی رزمایش، یگان های شناور خود شامل زیردریایی ها، شناورهای سطحی، هواناوها و بالگردها را طی مانور تاکتیکی از محل استقرار به سمت منطقه مأموریت و به منظور مقابله با نیروی مهاجم حرکت دادند.

امیر دریادار رستگاری اضافه کرد: در این مرحله ناوگروه های نیروی مهاجم اعم از شناورهای سنگین سطحی و زیرسطحی پس از نفوذ به معابر ورودی و با هدف حمله به سواحل خودی در حال نزدیک شدن به آبهای دریای عمان و خلیج فارس بودند که یگان های خودی با اشراف اطلاعاتی دقیق و رصد لحظه ای آنان تمامی جزئیات عملیات ها و تحرکات این نیروها را زیر نظر داشتند.

وی با بیان اینکه نیروهای خودی متناسب با تحرکات نیروی مهاجم تدابیر و تاکتیک های عملیاتی نوین را به اجرا می گذارند خاطر نشان کرد: ناوگروه بیست و سوم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران و ناو بالگردبر بوشهر که در حال انجام مأموریت و گشت زنی در تنگه باب المندب و آبهای آزاد است کلیه اقدامات و تحرکات نیروی مهاجم را به قرارگاه عملیاتی رزمایش ارسال می کنند.

سخنگوی رزمایش در پایان از جمله اهداف برگزاری رزمایش بزرگ ولایت 91 را حفظ آمادگی نیروی دریایی ارتش برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن و ارسال پیام صلح و دوستی برای کشورهای منطقه عنوان کرد و افزود: این رزمایش در منطقه تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 18درجه شمالی و به وسعت بیش از یک میلیون کیلومتر مربع ادامه خواهد داشت.