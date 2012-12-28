عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع خبری اعلام کردند: وزارت خارجه روسیه از "معاذ الخطیب" رئیس ائتلاف ملی سوریه خواسته است که در گفتگوها برای حل بحران سوریه مشارکت کند.
- رسانه ها از درگیری میان ارتش سوریه و گروههای مسلح در حومه دمشق خبر دادند.
- منابع لبنانی از کشف گلوله های خمپاره ساخت رژیم صهیونیستی در لبنان خبر دادند.
- خبرگزاری سوریه از مقابله ارتش این کشور با گروههای مسلحی که قصد داشتند از لبنان وارد سوریه شوند خبر داد.
- یکی از اسیران زن آزاد شده تهدید کرد که در رام الله دست به خود سوزی خواهد زد.
- سازمان دیده بان حقوق بشر به کار گیری بیش از حد زور را علیه تظاهرات کنندگان در کویت محکوم کرد.
- منابع فلسطینی از درگیری میان نظامیان رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها در اراضی اشغالی خبر دادند.
- منابع لیبیایی اعلام کردند: امروز تظاهراتی با نام "بنغازی هرگز نمی میرد" در این شهر در شرق لیبی برگزار می شود.
- منابع خبری اعلام کردند: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا امروز نشستی با کنگره درباره مشکلات مالی برگزار خواهد کرد.
- منابع آگاه از تعطیلی سفارت آمریکا در جمهوری آفریقای مرکزی خبر دادند.
- رسانه ها از درگذشت "نورمن شوارزکوف" فرمانده عملیات طوفان صحرا (در سال 1991 )علیه رژیم صدام خبر دادند.
- منابع صربی از تظاهرات صدها پلیس صرب در بلگراد پایتخت این کشور، در اعتراض به افزایش خشونتها علیه پلیس خبر دادند.
- سودان جنوبی و سودان، یکدیگر را متهم به ورود به مناطق مورد منازعه کردند.
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