عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع خبری اعلام کردند: وزارت خارجه روسیه از "معاذ الخطیب" رئیس ائتلاف ملی سوریه خواسته است که در گفتگوها برای حل بحران سوریه مشارکت کند.

- رسانه ها از درگیری میان ارتش سوریه و گروههای مسلح در حومه دمشق خبر دادند.

- منابع لبنانی از کشف گلوله های خمپاره ساخت رژیم صهیونیستی در لبنان خبر دادند.

- خبرگزاری سوریه از مقابله ارتش این کشور با گروههای مسلحی که قصد داشتند از لبنان وارد سوریه شوند خبر داد.

- یکی از اسیران زن آزاد شده تهدید کرد که در رام الله دست به خود سوزی خواهد زد.

- سازمان دیده بان حقوق بشر به کار گیری بیش از حد زور را علیه تظاهرات کنندگان در کویت محکوم کرد.

- منابع فلسطینی از درگیری میان نظامیان رژیم صهیونیستی و فلسطینی ها در اراضی اشغالی خبر دادند.

- منابع لیبیایی اعلام کردند: امروز تظاهراتی با نام "بنغازی هرگز نمی میرد" در این شهر در شرق لیبی برگزار می شود.

- منابع خبری اعلام کردند: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا امروز نشستی با کنگره درباره مشکلات مالی برگزار خواهد کرد.

- منابع آگاه از تعطیلی سفارت آمریکا در جمهوری آفریقای مرکزی خبر دادند.

- رسانه ها از درگذشت "نورمن شوارزکوف" فرمانده عملیات طوفان صحرا (در سال 1991 )علیه رژیم صدام خبر دادند.

- منابع صربی از تظاهرات صدها پلیس صرب در بلگراد پایتخت این کشور، در اعتراض به افزایش خشونتها علیه پلیس خبر دادند.

- سودان جنوبی و سودان، یکدیگر را متهم به ورود به مناطق مورد منازعه کردند.