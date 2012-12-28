جشنواره فیلم مردمی عمار برای اولین بار در قشم آغاز شد

سجاد جوکاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد قشم با همکاری مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد، همزمان با برگزاری سومین جشنواره سراسری عمار، برای اولین بار جشنواره فیلم مردمی عمار را در قشم برگزار می کند.

مدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد قشم افزود: جشنواره فیلم مردمی عمار از امروز جمعه هشتم دی ماه تا روز دهم به مدت سه روز در مساجد شهرستان قشم در حال اجراست که شامل اکران فیلم هایی با مضامین جبهه و جنگ، بیداری اسلامی، انقلاب اسلامی، جنگ نرم و... است.

جوکاری ادامه داد: مساجد صاحب الزمان و امام رضا علیهم السلام و مسجد نبی در شهرستان قشم در سه روز برگزاری جشنواره، همزمان با سراسر کشور محل نمایش فیلم های سینمایی برای علاقه مندان است.

جوکاری در تشریح اهداف برگزاری جشنواره فیلم مردمی عمار در کشور اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این جشنواره حمایت از کارگردان های انیمیشن ساز، مستندسازان، فیلم سازان و نماهنگ های کوتاه مذهبی است.

وی ادامه داد: احساس می شود اغلب فیلم هایی که از صدا و سیما پخش می شود به نوعی دچار بی محتوایی شده که این جشنواره می تواند به مضامین و محتوای فیلم ها، و شناسایی نخبگان در جای جای کشور کمک کند.

جوکاری گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد قشم امسال جشنواره عمار را همزمان در دورترین نقطه کشور در کانون فاتح خیبر واقع در جزیره لارک، برگزار می کند.