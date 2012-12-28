آیت الله جمی از باسابقه دارترین شخصیتهای انقلابی دوران پیش از انقلاب بود

آیت الله سید علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وی فردی مبارز و مجاهدی بزرگ در راه خدا بود که حساسترین منبرها را برپا می داشت.

وی اظهار کرد: در جلسات مبارزاتی که در اهواز داشتیم همواره از ایشان دعوت می کردیم و وی نیز اجابت می کرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در تاریخ انقلاب هم تمامی مسائلی دست وی و بقیه علما بود تا اینکه جنگ شروع شد و آیت الله جمی با نهایت مقاومت و استقامت جنگ را اداره و از رزمندگان نیز حمایت می کردند.



نائب رئیس شورای عالی حوزه علمیه خوزستان یادآور شد: آیت الله جمی از نظر مقامات علمی و عملی فردی شفاف و از نظر خوش نفسی واقعا نمونه بودند، وی با مقامات رابطه ای محبت آمیز و صمیمانه داشت و به طور مرتب با آنان جلسات عمومی و خصوصی بر پا می کرد.



آیت الله شفیعی گفت: در خصوص همراهی با ولایت فقیه، آقای جمی یکی از مروجان این مسئله بود و همواره در این باره به همگان تذکر می داد به گونه ای که باید با قاطعیت عنوان کرد که در امر ولایت فقیه، آیت الله جمی هیچ کمبودی نداشت.



آیت الله جمی امام جمعه آبادان در دوران سخت هشت سال دفاع مقدس بود که وی هیچگاه در این مدت این شهر را ترک نکرد و اجازه نداد نماز جمعه در این شهر حتی برای یک هفته برگزار نشود.