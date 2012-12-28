نسل جوان باید از دشمنی دشمنان اسلام مطلع باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد فخرالدینی، پنج شنبه شب در نشست اعضای کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد استان یزد اظهار داشت: هر کشوری برای اینکه در کشورهای دیگر جای پای خود را محکم کند، گروه ‌های مختلفی را برای تحقیق اعزام می‌ کند و انگلیسی ‌ها نیز بارها این اقدام را برای ایران انجام داده‌ اند.

وی افزود: نتیجه تحقیق انگلسی ‌ها در ایران این بود که ایرانی‌ها تقلیدبردار هستند و دیگر اینکه دشمن را خیلی زود فراموش می ‌کنند.

فخر الدینی تاکید کرد: یکی از اهداف زنده نگه داشتن ایام ‌الله مختلف در کشور به ویژه نهم دی آن استکه دشمنانمان را به خاطر داشته باشیم و آنان را فراموش نکنیم ضمن اینکه نسل جوانمان را نیز از دشمنی آنها مطلع کنیم.

وی همچنین عنوان کرد:نهم دی ‌ماه ریشه قرآنی دارد و هر کجا که شیطان شکست خورده و نور رحمانیت ظهور پیدا کرده است، آن روز از ایام‌ الله است و باید زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به ترفندهایی که دشمنان برای انقلاب اسلامی ایران داشته‌اند، افزود: به عنوان مثال در سال 2008 جنبش سبز که همان انقلاب‌های مخملین بود توسط آمریکا راه‌اندازی شد تا هر انقلابی که در هر جای دنیا شکل می‌گیرد، آن را به نفع خودشان ضبط کنند.

فخرالدینی عنوان کرد: کشور ما همواره در زمان انتخابات از دشمنان ضربه خورده و حماسه 9 دی نیز به دنبال فتنه‌ ای که پس از انتخابات سال 88 ایجاد شد، رقم خورد.

فخرالدینی همچنین عنوان کرد: فتنه 88 از سال 80 آغاز شد و در نهایت در سال 88 بروز کرد تا انقلاب اسلامی که در آستانه تبدیل شدن به یک ابرقدرت است را از بین ببرد.

وی یادآور شد: برنامه موازنه قدرت و منطقه اکنون در دست ایران است و ایستادگی ایران در برابر تحریم‌ها یکی از مواردی است که نباید هرگز آن را دست بدهیم.