مدیرکل بنیاد شهید خوزستان به استانداری نقل مکان کرد/عچرش مدیرکل مالی و اداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عچرش هم اکنون مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان که این سمت را در دو سال اخیر به عهده داشته است و در حالی به استانداری خوزستان نقل مکان کرد که هیچ فردی برای تصدی سمت مدیرکلی بنیاد شهید استان خوستان معرفی نشده است.
استاندار خوزستان در حکم انتصاب عچرش به عنوان مدیرکل مالی و اداری استانداری خوزستان عنوان کرده است: «با توجه به سوابق درخشان جنابعالی در خدمت مخلصانه به مردم در دوران مسئولیتهای قبلی به ویژه دوران مسئولیت خدمت به خانواده معظم و مکرم شهدا، جانبازان و آزادگان عزیز و با توجه به پایان ماموریت شما به سمت مدیرکل مالی واداری استانداری خوزستان منصوب می شوید».
پیش از این «خداداد محمدی» مدیرکل مالی و اداری استانداری خوزستان با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری اندیمشک مشغول خدمت است.
اهواز - خبرگزاری مهر: با صدور حکمی از سوی استاندار خوزستان، "عبدالعزیز عچرش" به سمت مدیرکل مالی و اداری استانداری خوزستان منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عچرش هم اکنون مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان که این سمت را در دو سال اخیر به عهده داشته است و در حالی به استانداری خوزستان نقل مکان کرد که هیچ فردی برای تصدی سمت مدیرکلی بنیاد شهید استان خوستان معرفی نشده است.
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