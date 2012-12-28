احتمال توطئه دشمن در انتخابات 92/ در همه حال آماده هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید اصلانی معاون اجرایی کل سپاه در حاشیه همایش 5 هزار نفری بسیجیان سپاه محمد رسولالله(ص) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیام این همایش اقتدار و بازدارندگی است، گفت: ما نشان می دهیم که از مقدسات دفاع می کنیم و آمادگی رزمی خود را در صورت بروز خطر ارتقاء میدهیم.
وی با بیان این که پیام همایش دفاع شخصی بسیجیان سپاه برای دنیا پیام اقتدار ارزشهای انقلاب اسلامی است، گفت: همایش دفاع شخصی بسیجیان در تمام گردانهای بسیجیان سپاه استانها در حال اجرا است.
اصلانی در پاسخ به سوالی در خصوص پیش بینی خطرات احتمالی در توطئههای دشمن برای انتخابات سال 92 گفت: نقل میکنند هر کسی طرحی نداشته باشد، طعمه طرح دشمن خواهد شد و همیشه افراد غیرآماده طعمه کسانی میشوند که در همه حال آماده هستند.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایطی که هست و دشمنیهایی که با انقلاب اسلامی بوده هر آن احتمال تهدید وجود دارد.
معاون اجرایی کل سپاه گفت: دنیای استکبار نمیخواهد انتخابات پرشور برگزار شود و قصد توطئه دارد، ممکن است خطری باشد و یا نباشد ولی ما آمادگی خود را تحت هر شرایط حفظ کرده و ارتقاء خواهیم داد.
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