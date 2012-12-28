453 پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند پژوهشی است

محمدرضا بهدانی در گفتگو با مهر، از اشتغال به تحصیل یک هزار و 700 دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد و گفت: سال گذشته 453 پایان نامه دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی مربوط به طرح های پژوهشی تهیه شده است.

وی اضافه کرد: هر یک از این پایان نامه ها به عنوان طرح پژوهشی محاسبه می شوند و متناسب با نیاز جامعه و تحقیقات کاربردی تهیه و ارائه شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه نتیجه پژوهش های کاربردی این دانشجویان 843 مقاله علمی و پژوهشی بوده است، افزود: این مقالات در سمینارهای علمی داخلی و بین المللی به چاپ رسیده است.

وی از انعقاد 15 تفاهم نامه در این دانشگاه خبر داد و گفت: مهمترین تفاهم نامه با مدیریت بحران استان در قالب طرح پژوهشی خطرپذیری خراسان جنوبی در زلزله است.

بهدانی با اشاره به اینکه همچنین در حال حاضر طرح جامع فناوری اطلاعات استان در حال تدوین است، افزود: این طرح با همکاری استانداری و دانشگاه بیرجند تهیه می شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی جزو 10 استان برتر در زمینه برخورداری از آزمایشگاه آپا است، عنوان کرد: در این راستا استان با فضای مجازی ارتباط بیشتری دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه دانشگاه بیرجند در زمینه تحصیلات تکمیلی از وضعیت خوبی برخوردار است، گفت: هم اکنون 21 کد رشته دکتری و 101 کد رشته ارشد در این دانشگاه تدریس می شود.