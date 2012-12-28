وضعیت مسکن مهر قابل قبول نیست/کردستان در رتبه 21 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی پنج شنبه شب در جلسه شورای تامین مسکن کردستان اظهار داشت: علیرغم تمامی اقدامات و تلاش های صورت گرفته در حوزه مسکن مهر در کردستان ولی این وضعیت غیرقابل قبول است و باید متولیان اقدامات بهتری را در دستور کار قرار داده و برای تسریع در این مهم تلاش کنند.

وی ادامه داد: هر چند که هم اکنون واحدهای زیادی در حوزه مسکن مهر در استان کردستان به مرحله بهره برداری رسیده است ولی باید توجه کرد که این استان ظرفیت های بیشتری را در اختیار دارد که انتظار می رود مدیران و متولیان از این ظرفیت های مغفول مانده به شکل بهتری بهره برداری کنند.

استاندار کردستان با اشاره به لزوم رفع کمبودها در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از مسکن مهر در این استان یادآور شد: همکاری و تعامل بین ادارات و سازمان های دولتی و همچنین تسریع در صدور مجوزهای لازم برای ساخت واحدهای بیشتر مسکن مهر باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین رتبه بندی صورت گرفته در زمینه ساخت و بهره برداری از مسکن مهر در کشور، کردستان در رتبه 21 قرار گرفته است، افزود: این جایگاه به هیچ عنوان شایسته کردستان نیست و باید تلاش کرد ضمن پوشش و رفع نقاط ضعف زمینه را برای جبران کمبودها فراهم کرد.

شهبازی همچنین با اشاره به دغدغه اصلی مردم کردستان به ویژه متقاضیان مسکن مهر و پیگیری های آنها گفت: طرح مسکن مهر یکی از اقدامات شایسته و قابل تقدیر دولت است که ما به عنوان خدمت گذار به مردم باید از این امکان برای تامین مسکن به عنوان مهمترین نیاز مردم استان کردستان استفاده کنیم.

وی بار دیگر خواستار پاسخگویی مدیران به مردم در حوزه های مختلف شد و ضمن تاکید بر عدم برگزاری جلسه در ساعات اداری اظهار داشت: همه ما به عنوان خدمت گذار مردم فرصتی داریم که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و برای رفع نیازها و دغدغه های آنها تلاش کنیم.

استاندار کردستان ارتباط حسنه و مناسب مردم و مسئولان را یکی از خواسته های اصلی خود عنوان کرد و افزود: خوشبختانه طی سه سال اخیر اقدامات خوبی در این بخش اجرایی شده است ولی باز هم در شماری از دستگاه های دولتی این مهم نادیده گرفته می شود که باید به جد ارتباط بین مدیران و مردم بهتر باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه ارتباط بین مردم و مدیران دولتی زمینه را برای تسریع در توسعه همه جانبه استان کردستان فراهم می کند، یادآور شد: رفع نیازها و دغدغه های مردم باید همواره در اولویت قرار گیرد و مدیران برای رسیدن به این مهم باید اهل ریسک باشند و با شجاعت ضمن رعایت قوانین و مقررات دغدغه های مردم را نیز عملیاتی کنند.

در این نشست که از ساعت 20 تا 22 پنج شنبه شب و با حضور جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان برگزا شد، مسائل و مشکلات مسکن مهر مطرح و طی آن مقرر شد که با همکاری و برگزاری نشست های ادارات و سازمان های مسئول این موارد و مشکلات بر طرف شود.