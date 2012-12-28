حماسه 9 دی نا امیدی را به اردوی استکبار هدایت کرد

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار بینش بالای مردم در حوادث فتنه 88 را تحسین برانگیز خواند و اظهار کرد: 9 دی اوج اعتراض مردم به خواص بی بصیرت بود به گونه ای که بعد از این راهپیمایی میلیونی بسیاری از نقشه های آنان نقش برآب شد.

وی، اسلامیت و مردمیت را دو رکن مهم نظام اسلامی دانست و گفت: حماسه 9دی بار دیگر پایبندی مردم را نسبت به این دو اصل را به تصویر کشید.

مشاور فرهنگی استاندار خوزستان حماسه 9دی را روز ظهور ارزشهای اسلامی دانست و افزود: مردم در این روز بار دیگر پایبندی خود به اسلام و ارزشها را اعلام کرده و اوج بصیرت خود را به نمایش گذاشتند. استکبار هم که در جریان حوادث پس از انتخاب خیالات باطلی را برای ضربه زدن به نظام در سر می پروراند، به کلی مایوس و نا امید شد.



حجت الاسلام بلک با اشاره به حوادث بعد از انتخابات سال 88 اشاره کرد و گفت: سران فتنه خود را معیار حق دانسته و تسلیم نقشه های شوم دشمن شدند، آنان در اثر استبداد رایی که داشتند، به خواست و انتخاب مردم بی احترامی کردند اما در نهایت امر، به انزوا کشیده شدند.



وی گفت: وحدت مسئولان، دشمن شناسی و آگاهی از حربه های دشمن، وظیفه شناسی و مسؤولیت پذیری، زمان شناسی و اقدام به موقع و از عوامل تقویت کننده نظام اسلامی است. اگر درایت و بصیرت رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم نبود، آتش فتنه خاموش نمی شد به گونه ای که رهبری در مسئله فتنه حقیقتا رافت اسلامی به خرج دادند که روشن شدن ماهیت سران فتنه برای مردم را در پی داشت.