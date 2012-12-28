توقف شهرک و ناحیه صنعتی علی آباد به دلیل کمبود نقدینگی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نورزی پنجشنبه شب در جمع مسئولان و مردم در نشست پاسخگویی به مشکلات مردم در مسجد روستای گلستان کمالان، عدم نقدینگی را سبب توقف ناحیه صنعتی فاضل آباد و شهرک صنعتی علی آبادکتول بر شمرد.

وی اظهار داشت: این درحالیست که اشتغال پایدار هدف اصلی ماست و تمام تلاشمان بر این است که بتوانیم به این هدف که خواسته مقام معظم رهبری است نائل شویم.

نوروزی بیان داشت: شهرک صنعتی علی آباد و ناحیه صنعتی فاضل آباد باید فعال شود و در این راه از هیچگونه تلاش و اقدامی فروگذار نخواهیم کرد چرا که فعال شدن این بخش ها قدم بزرگی در جهت از بین بردن بیکاری در این شهرستان است.

این نماینده مجلس درخصوص نارضایتی مردم از مسئولان برخی دستگاههای اجرایی که به وعده هایشان عمل نکرده اند، گفت: با هیچکس عقد اخوت نداریم و هر مدیری باید در چهارچوب وظایفی که در قبال مردم دارد تمام تلاش خود را بکار کیرد و ما هر کاری را از مجرای قانونی اش پیگیری می کنیم.

نوروزی از مسئولان خواست تا مشکلات متعددی که از سوی مردم بیان شده است را بطور جدی پیگیری و رفع کنند.

اسماعیل غیجی بخشدار مرکزی علی آبادکتول در این جلسه در زمینه مشکلات موجود در روستای سنگدوین گفت: منابع درآمدی روستا محدود است و با توجه به بودجه ناچیزی که دهیاری دارد برطرف کردن این مشکلات زمان بر است.

وی افزود: هم اکنون با توجه به شروع فصل سرما برآنیم تا معابر خاکی روستا را شن ریزی و مرمت کنیم و این امر حداقل هر سال یکبار صورت می گیرد.