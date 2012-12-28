  1. جامعه
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

محکومیت ایران خودرو در یک پرونده/ جریمه 160 میلیونی قاچاقچی کفش

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ایران خودرو در یکی از پرونده های تعزیراتی به دلیل نقض فنی خودروهای صفر خبر داد.

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ماموران نیروی انتظامی گلوگاه شهیدامامی اصفهان طی بازرسی های خود مقادیری کالای قاچاق شامل انواع کفش و پوشاک خارجی کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد. این پرونده پس از طی مراحل قانونی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا تعزیرات و احراز تخلف قاچاق منجر به صدور حکم شد که بر این اساس متخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش 160 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

ایران خودرو محکوم شد

وی افزود: در پرونده دیگری شهروندان از یکی از دفاتر شرکت ایران خودرو در رشت، مبنی بر وجود نواقص و معایب مختلف در خودروهای تحویل گرفته شده به تعزیرات حکومتی شکایت کردند. پس از انجام تحقیقات تخلفات انتسابی محرز تشخیص و شرکت مزبور به تعویض خودروهای معیوب با خودروهای سالم محکوم شد.

کد مطلب 1777588

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها