محکومیت ایران خودرو در یک پرونده/ جریمه 160 میلیونی قاچاقچی کفش

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ماموران نیروی انتظامی گلوگاه شهیدامامی اصفهان طی بازرسی های خود مقادیری کالای قاچاق شامل انواع کفش و پوشاک خارجی کشف و پرونده ای در این رابطه تشکیل شد. این پرونده پس از طی مراحل قانونی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا تعزیرات و احراز تخلف قاچاق منجر به صدور حکم شد که بر این اساس متخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش 160 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

ایران خودرو محکوم شد

وی افزود: در پرونده دیگری شهروندان از یکی از دفاتر شرکت ایران خودرو در رشت، مبنی بر وجود نواقص و معایب مختلف در خودروهای تحویل گرفته شده به تعزیرات حکومتی شکایت کردند. پس از انجام تحقیقات تخلفات انتسابی محرز تشخیص و شرکت مزبور به تعویض خودروهای معیوب با خودروهای سالم محکوم شد.