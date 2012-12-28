مشارکت 2540 ناظر افتخاری در سامانه 1888 شهرداری منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قلیچ خانی با اشاره به این مطلب گفت: طرح جذب ناظران افتخاری، زمینه مشارکت در اداره امور شهر را برای شهروندان به خوبی فراهم کرده است و این درحالی است که تعداد ناظران افتخاری این منطقه به عنوان جنوبی ترین منطقه شهر تهران به دو هزار و 540 شهروند رسیده است.

وی ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رضایتمندی آنان را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و افزود: ناظران افتخاری سامانه 1888 منطقه 20 از میان اقشار تحصیل کرده و صاحبنظر از جمله روحانیون، پزشکان، مدیران محله، دبیران، شورایاران و... انتخاب و جذب شده اند که با رصد مشکلات در سطح محله ها و درخواست های شهروندان، مدیران شهری را در تحقق اهدافشان که نظارت، شناخت و رفع مشکلات شهری است، یاری می کنند.

قلیچ خانی نظارت شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری را از جمله حقوق شهروندی معرفی کرد و افزود: تاکنون سه کارگاه آموزشی در زمینه های شهرسازی و معماری، حمل و نقل وترافیک و امور شهری و فضای سبز با حضور معاونین مربوطه و مسئولان اداره حقوقی شهرداری منطقه 20 برای ناظران افتخاری این منطقه برگزار شده است و این افراد با عملکرد حوزه های مورد اشاره آشنا شدند.

مدیر سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 20 تهران ادامه داد: باتوجه به اینکه مشارکت و نظارت شهروندان در اداره امور شهر از رویکردهای مدیریت شهری و پایه های توسعه پایدار شهری است، روند جذب ناظران افتخاری که به عنوان بازوان توانمند و چشم بینای مدیریت شهری هستند، ادامه خواهد داشت.

کاهش خطر با مناسب سازی قنات‌ها و کانال‌های آب‌های سطحی منطقه 20

معاون فنی عمران شهردار منطقه 20 با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد آب‌های سطحی شهر تهران به شریان‌های زیرزمینی منطقه 20 سرریز می‌شود، گفت: با مناسب سازی قنات‌ها و کانال‌های آب‌های سطحی خطرات کاهش می‌ یابد.

ابراهیم بابازاده با اعلام این خبر گفت: براساس سند مقدماتی پیشگیری بحران که از سوی شهرداری تهران تدوین شده است نقاط مخاطره‌ آمیز منطقه 20 به‌ عنوان نخستین منطقه در میان 22منطقه شهر تهران شناسایی شده است که براساس این سند، آبگرفتگی، آتش سوزی روان گرایی سه عامل مهم و مخاطره آمیز در زمان وقوع بحران به‌ شمار می‌ رود و به همین منظور حوزه فنی عمران شهرداری منطقه 20 در راستای رسالتی که برعهده دارد، نوسازی و مناسب سازی کانال‌های منطقه را در دستور کار خود قرار داده است.

وی با اشاره به این خبر از تغییر مسیر قنات عبوری محله ولی‌ آباد جهت رفع خطر از منازل شهروندان این محله خبر داد و افزود: مسیر قنات عبوری محله ولی‌آباد که در امتداد قنات دولت‌آباد - قیصریه و محل سرریز آب‌های سطحی محله‌ های سیزده آبان، حمزه‌ آباد و ولی‌آباد است، با اجرای یکهزار و 200 متر طول لوله گذاری تغییر مسیر یافت که اجرای این طرح عمرانی برای رفع خطر از منازل مسکونی، جلوگیری از هدررفت آب و عدم نیاز به لایروبی و بازسازی از اهمیت چشمگیری برخوردار است.

بابازاده، احداث کانال کمکی سرخه حصار، بتنی کردن کانال‌های اصلی منطقه، سرپوشیده کرده کانال عمادآور و فنس کشی اطراف کانال‌ها منطقه را یکی دیگر از تدابیر معاونت فنی عمران در راستای کاهش مخاطرات شهر و افزایش ضریب ایمنی منطقه برشمرد.

معاون فنی عمران شهردار منطقه 20 در پایان به اهمیت بهسازی نهرهای قدیمی و تأثیر آن در مهار آلودگی‌های زیست محیطی و سیمای بصری شهر اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون 60 هزار متر طول نهرسازی و کانیوبندی در سطح معابر پرتردد و محورهای عبوری محلات انجام شده است.