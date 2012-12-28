  1. ورزش
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در غیاب محمد بنا

آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در غیاب محمد بنا

مرحله سوم اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابتهای جام جهانی تهران در محل خانه کشتی شماره یک تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرنگی کاران روز پنجشنبه اولین تمرین خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی برگزار کردند، این تمرین اختصاص به نرمش و مرور فن سبک داشت و حدود 90 دقیقه به طول انجامید.

حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در ابتدای این تمرین در جمع اردونشینان گفت: ما تمرینات خود را برای شرکت در جام جهانی تهران آغاز کرده ایم و با توجه به پیگیری های صورت گرفته، تلاش می کنیم تا آقای محمد بنا مدیر تیمهای ملی کشتی فرنگی و سرمربی تیم بزرگسالان بزودی به جمع ما ملحق شود.
جعفری همچنین در حاشیه این اردو که تا روز 27 دی ماه ادامه می‌یابد، از حضور کشتی گیران المپیکی در جمع اردونشینان در روزهای آینده خبر داد.
 
رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی روزهای 1 و 2 اسفندماه در سالن 12 هزار نفری مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.
کد مطلب 1777594

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