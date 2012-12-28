حماسه 9 دی پویایی و ولایتمداری نظام اسلامی را به رخ جهانیان کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در آستانه سالگرد نهم دیماه افزود: در 9 دی به تمام جهانیان تفهیم شد که ملت ایران نه تنها در میدان رزم نظامی بلکه در تمامی میدان های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... رزمنده است.

وی اظهار داشت: باید تلاش شود تا حقایق و زوایای پنهان این روز تاریخی در جامعه بیش از پیش تشریح و تبیین شود.

سردار یوسفعلی زاده با بیان اینکه مقام معظم رهبری، 8 ماه فتنه سال 88 را معادل 8 سال دفاع مقدس دانستند، اظهارداشت: هدف کانونی دشمن در این مدت همچون هشت سال دفاع مقدس، فروپاشی نظام نوپای اسلامی بود.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی ایران با این ساختار و کارایی مزاحم نظام سلطه است، افزود: دشمن با این استراتژی وارد جنگ با نظام اسلامی شد که کشور را که در حال گذراندن دوران اقتدار و شکوفایی بود به زانو در آورده و تغییر دهد.

فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی تصریح کرد: جسارت به اصل نظام، ولایت فقیه و امام حسین(ع)، همه دستاویزهای دشمن برای فتنه انگیزی و رسیدن به اهداف شومی بود که برای هیچ یک از ملت فهیم ایران قابل پذیرش نبوده و نیست.

سردار یوسفعلی زاده با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب بعد از گذشت 3 سال، هنوز از این فراز تاریخی به عنوان حماسه بصیرت، غیرت و ولایت مداری نام می برند، افزود: در واقع این حضور، صحنه مقاومت ملت ایران در مقابل زیاده خواهی های نظام سلطه بود.

وی گفت: حماسه 9 دی، مظهر جدیدی از پویایی و زنده بودن نظام مقدس ایران را به نمایش گذاشت تا دشمنان و بدخواهان بفهمند سناریو ها و اهداف شوم آنان ، هرگزعملی نخواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم ما با این حضور ثابت کردند که از آرمان های والا و ارزشمند انقلاب اسلامی همچون روزهای صدر پیروزی انقلاب دفاع و حمایت خواهند کرد.

فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی افزود: اگر کسی در کشوری که متعلق به امام زمان(عج) است و همه ملت آن حاضرند جان خود را فدای نام اباعبدالله(ع) کنند، جسارت به ایشان کند در حقیقت تیشه به ریشه خودش زده است.

وی بیان داشت: اگر چه غبار فتنه قدری مقابل چشم مردم را تیره و تار کرده بود اما روشنگری رهبر معظم انقلاب باعث شد تا حقیقت فتنه روشن و به دنبال آن مردم یکپارچه شور و شعور، وارد میدان شده و دشمن را با همه خار و خاشاک خود به زباله دان تاریخ انداختند.

سردار یوسفعلی زاده تصریح کرد: 9 دی، خط پایانی برای همه فتنه انگیزی ها و فتنه جویی های نظام سلطه بود.

وی افزود: در حماسه عظیم 9 دی، شعار " ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند"، توأم با شعور تثبیت شد.

وی اظهارداشت: شعار" تا زنده ایم رزمنده ایم" نیز در 9 دی به تمام جهانیان تفهیم کرد که ملت ایران نه تنها در میدان رزم نظامی بلکه در تمامی میدان های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... رزمنده است.

سردار یوسفعلی زاده افزود: دشمن بداند پیمان ما با اسلام و اولیاء دین از جنس خون است و در تمامی شرایط چشم ما به زبان رهبر معظم انقلاب و گوشمان منتظر فرمان ایشان است.