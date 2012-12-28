پخش اعترافات تروریست های سلفی/اعلام جزئیات ترورهای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان شب گذشته بخش اول از مستند دست شیطان که در خصوص اعترافات تکان دهنده افراد منتسب به گروه های تروریستی سلفی است را پخش کرد که در جریان آن ماهیت این گروه و همچنین افراد منتسب به آن برای مردم مشخص شد.

در بخش اول این مستند جریان ترور دو تن از روحانیون برجسته اهل سنت استان کردستان که در سال 88 از سوی افراد منتسب به گروهک های تروریستی سلفی به درجه رفیع شهادت نائل شده بودند مورد بررسی قرار گرفته بود و یکی از رهبران این گروهک به بیان چگونگی انجام این اقدامات پرداختند.

در سالهای 88 و 89 در جریان اقداماتی تروریستی در استان کردستان ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و ماموستا برهان عالی امام جمعه موقت سنندج به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و همزمان با این اقدامات چندین حرکت دیگر تروریستی صورت گرفته و شماری از پرسنل انتظامی کردستان و همچنین نیروهای محیط بان نیز به شهادت رسیدند.

در بخش اولیه مستند دست شیطان که شب گذشته از طریق شبکه استانی صدا و سیما مرکز کردستان پخش شد، اعترافات سه تن از نیروهای گروهک تروریستی سلفی پخش شد که در آن "کاوه شریفی" که به عنوان فرمانده این تیم تروریستی با عنوان توحید و جهاد کردستان فعالیت می کرد به جزئیات ترورهای انجام شده پرداخت.

"طالب کرمی" و "لقمان امینی" دو عضو دیگر این تیم تروریستی بودند که در این برنامه به چگونگی فعالیت های خود در استان کردستان و همچنین شناسایی نیرو برای اقدامات بعدی تروریستی خود اشاره کرد.

در بخش دیگری از مستند دست شیطان همچنین چگونگی ترور ماموران انتظامی در میدان آزادی سنندج و تیراندازی به مردم نیز مورد بحث افراد تروریست قرار گرفت و آنها جزئیات این حادثه را نیز بازگو کردند.

قتل طلا فروش در شهرستان قروه و همچنین حمله به یگان حفاظت محیط زیست کردستان و شهادت چهار محیط بان در این حادثه از دیگر مواردی بود که از سوی افراد تروریستی و وابسته به این تیم تروریستی مورد بحث قرار گرفت که البته در اعترافات پخش شده مباحث کارشناسی نیز پخش می شد.

قرار است که بخش دوم دست شیطان امشب از ساعت 21 از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان پخش شود.