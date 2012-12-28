حماسه 9 دی ‌ماه نماد دلدادگی مردم به آرمان ‌های اصیل انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حمید روحانی صبح روز جمعه در همایش بزرگ هشتم دی ماه در میدان شهرداری رشت افزود: مردم ایران در این روز تاریخی به جهانیان نشان دادند که پایبند به ارزش ‌های انقلاب اسلامی هستند و دشمنان نمی ‌توانند صلابت آن را در جامعه خدشه ‌دار کند.

وی همچنین حضور یکپارچه مردم در صحنه و حمایت به موقع از ارزش ها و آرمان های انقلاب و نظام را خنثی کننده توطئه های دشمنان دانست و اظهارداشت: حماسه نهم دی حاصل و نتیجه مدیریت هوشمندانه و مدبرانه مقام عظمای ولایت و رهبری در جریان مدیریت بحران و هدایت اجتماع بود.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی گفت: مقاومت و حضور مردم در سایه رهبری هوشمندانه مقام ولایت، تداوم بخش حرکت رو به جلوی نظام و انقلاب است و معاندان نظام را در دستیابی به اهداف پلیدشان همواره ناکام خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: مردم ایران هیچ ‌وقت بی ‌حرمتی نسبت به ساحت مقدس سید الشهدا (ع)، نظام اسلامی و ولایت فقیه را تحمل نخواهند کرد‌ و قاطعانه با توطئه‌ های شوم دشمنان برخورد می ‌کنند.

روحانی ادامه داد: آگاهی و هوشیاری مردم ایران به ویژه گیلانی های ولایتمدار در هشتم و نهم دی ‌‌ماه، فتنه بزرگ این روز را بر‌هم زد و نشان داد که مردم در برابر توهین به مقدسات دین مبین اسلام هیچ ‌گاه آرام نخواهند نشست و همواره پایبند به اعتقادات‌ و ارزش‌ های معنوی هستند.

وی با بیان اینکه مردم در حماسه نهم دی با حضور هوشمندانه و آگاهانه توانستند نسبت به صیانت، حفظ و اعتبار نظام اقدام کنند، یادآورشد: بصیرت، درایت و همدلی رمز ماندگاری انقلاب در تمامی بحران ها بوده است.