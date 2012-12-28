پیامدهای وخیم ماجراجویی علیه ایران/ علت برکناری وزیر بهداشت

خبرگزاری انگلیسی " رویترز" به اظهارات حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به نقل از وی نوشت اگر غرب دست از تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران بردارد امکان بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت نظامی پارچین وجود دارد، سپس ساعاتی بعد رسانه آمریکایی " بلومبرگ" تکذیب خبر مذکور از سوی قشقاوی را پوشش داد.

روزنامه های آمریکایی " نیویورک تایمز" ، انگلیسی "گاردین " و "دیلی تلگراف" و "دویچه وله " آلمان با مواضعی مشابه با پرداختن به خبر عزل وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران نوشتند : این وزیر که تنها وزیر زن ایرانی از اول انقلاب اسلامی تا کنون بوده است، پس از اعتراض به کمبود دارو در کشور توسط رئیس جمهور ایران برکنار شد.

همچنین روزنامه " نیویورک تایمز" در مطلبی دیگر مدعی شد ایران بخشی از اورانیوم غنی شده اش را به پودر اکسید که در رآکتورهای تحقیقاتی کاربرد دارد تبدیل کرده است.



خبرگزاری اینتر فکس روسیه از تاکید " سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه بر حق هسته ای ایران خبر داده و به نقل از وی نوشت : حمله نظامی احتمالی به ایران پیامدهای وخیمی برای منطقه به همراه خواهد داشت.

سایت انگلیسی"ایندیپندنت آنلاین" با پرداختن به واردات نفت آفریقای جنوبی از ایران مدعی شد آفریقای جنوبی واردات نفت از جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل متوقف کرده است.

خبرگزاری چینی " شینهوا" نیز با پرداختن به اظهارات علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت : ایران خواستار حل مسالمت آمیز بحران سوریه است.

سایت آمریکایی " فرانت پیج" نیز با اشاره به رشد صنایع موشکی ایران مدعی شد که احتمالا تا سال 2015 موشک های شهاب 6 ایران قادر خواهند بود از شهر مرزی کرمانشاه شهر نیویورک آمریکا را هدف قرار دهند.