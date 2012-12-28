عاشقان امام حسین(ع) 9 دی دست دشمن را برای همیشه کوتاه کردند

حجت الاسلام داوود رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت 9 دی افزود: یکی از عرصه های حضور مردم در اداره امور کشور، عرصه انتخابات برای بیان نظر مردم در تعیین افراد، تعیین اهداف و چگونگی اداره جامعه است؛ دشمن به خوبی متوجه این موقعیت شده و در این سه دهه پس از انقلاب نتوانست نیروهای مورد نظر خود را از طریق انتخابات وارد عرصه مدیریتی و قانونگذاری کشور کند.

وی عنوان کرد: باید نیروهای نظارتی همچون شورای نگهبان آگاه و بصیر مانع از ورود چنین نیروهایی در عرصه انتخاباتی شوند و یا اگر از این مرحله انتخابات گذر کردند، بصیرت مردم مانع از ادامه حضور آنها به عرصه مدیریتی کشور شود.

وی گفت: راهکار دشمن برای تخریب انتخابات با استمداد از نیروهای خودفروخته جاه طلب و بی توجه به حقایق کشور در سال 88 محقق شد و متأسفانه کسانی که یک زمان در هرم قدرت و تصمیم گیری کشور بودند، امروز چون دیدند مردم به آنها رأی نمی دهند با کمک تبلیغات بیگانه به بهانه دروغگویی در اعلام نتایج انتخابات، شروع به فتنه گری کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فیروزکوه اضافه کرد: متأسفانه دشمن عده ای را با خود همراه کرد و در این میان کسانی که بی توجه به خواسته های مردم و بی اعتنا نسبت به باورهای این ملت بودند از این فرصت سوء استفاده کردند و چناچه دیدیم و شنیدیم به مساجد و هیئتها حمله ور شدند و خواسته درونی خود را که همانا کنار گذاشتن دین از عرصه اجتماعی بود، بروز دادند.

وی در پایان عنوان داشت: در آن زمان نیاز به حضور مردمی بود که دلباخته نظام باشند و آموزه های دینی و پیروی از اهل بیت(ع) عصمت و طهارت و آموزه های وحیانی در وجودشان باشد و این مردم همان عزاداران امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) بودند که در روز 9 دی با حضور پر رنگ خود دست دشمن را از خاک ایران عزیزمان برای همیشه کوتاه کردند.