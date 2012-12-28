9 دی رفراندوم ملی در دفاع از نظام و رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های نماز جمعه این هفته آشخانه با یادآوری راهپیمایی باشکوه مردم ایران اسلامی در روز نهم دی ماه سال 88، این حرکت تاریخی را دفاع از نظام اسلامی و ولایت فقیه در برابر فتنه ها برشمرد و افزود: نهم دی ماه برای نظام حمهوری اسلامی دستاوردهای متعدد داخلی و خارجی داشت که این دستاودها سبب بیمه شدن انقلاب اسلامی شد.

وی در مورد دستاوردهای داخلی یوم الله نهم دی ماه اظهار داشت: افزایش اقتدار و استحکام نظام، تقویت باور به وجود جنگ نرم و فتنه های پیچیده، کنار رفتن نقاب ها و تشخیص دوست از دشمن، اعلام وفاداری و بیعت دوباره با آرمان های امام و انقلاب و ... از جمله دستاوردهای داخلی این حماسه تاریخی بود.

حجت الاسلام طاهری اضافه کرد: علاوه بر این، حرکت خودجوش مردمی در نهم دی ماه در واقع رفراندوم ملی در دفاع از نظام و رهبری بود.

وی آشکار شدن دشمنی گسترده غرب با نظام و پیوند فتنه با خارج، اذعان غرب به اقتدار و بازدارندگی نظام اسلامی، تحرک بخشی به بیداری اسلامی کشورهای منطقه و نیز حفظ استقلال سیاسی نظام جمهوری اسلامی را از جمله دستاوردهای خارجی حماسه نهم دی ماه ذکر کرد.

خطیب نماز جمعه آشخانه در ادامه با یادآوری سخن تاریخی امام راحل در دیدار با هزاران نفر از مردم قم در سالروز حادثه عظیم 19 دی سال 56 که فرموده بودند" اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری این ملت، سجده شکر به جا آورده شود، باز هم کم است"، اظهار داشت: در نهم دی ماه سال 88 این تاریخ بار دیگر تکرار شد و مردم انقلابی ایران با بصیرت ستودنی خود، جهانیان را به تحیر واداشتند.