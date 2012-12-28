کهگیلویه و بویراحمد در هفته ای که گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران، سه شنبه و چهارشنبه این هفته هم در کهگیلویه و بویراحمد ادامه یافت تا موجب خوشحالی هرچه بیشتر کشاورزان و دامداران در استان شود.

یاسوج، سی سخت و گچساران بیشترین بارش را در بارندگی اخیر در میان شهرهای کشور به خود اختصاص دادند.

همچنین بنا بر اعلام سازمان هواشناسی کشور، کهگیلویه و بویراحمد مقام دوم بارندگی در کشور را به خود اختصاص داده است.

در این جدول استانهای گیلان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران به ترتیب پربارش ترین استانهای کشور اعلام شده اند.

از ابتدای سالجاری تاکنون در یاسوج 438، سی سخت 416، گچساران 371، دهدشت 378 و لیکک 341میلیمتر باران باریده است.

اما مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد در این هفته به مناسبت هفته ثبت احوال، آمارهای تولد و وفات را طی 9ماه گذشته در استان اعلام کرد.

بر اساس این آمار میزان ولادت پنج درصد افزایش و وفات 16 درصد کاهش داشته است.

سید رضا حسینیان گفت: طی 9ماه گذشته حدود 12 هزار واقعه ولادت در کهگیلویه وبویراحمد به ثبت رسیده است که از این تعداد، شش هزار و 750 ولادت مربوط به شهرها و پنج هزار و 204 ولادت مربوط به روستاها بوده است.همچنین از مجموع ولادت ثبت شده تعداد شش هزار و 123نوزاد پسر و پنج هزار و 831 نوزاد دختر بوده اند.

در این هفته همچنین مدیرعامل تیم شهرداری یاسوج از شکایت این باشگاه از محسن قهرمانی داور دیدار این تیم با ذوب آهن اصفهان خبر داد.

این شکایت در پی تکرار ضربه پنالتی تیم فوتبال شهرداری یاسوج توسط قهرمانی در دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی کشور با ذوب آهن اصفهان انجام شده است.

با این حال قباد نگین تاجی گفت: اعتراضیه مکتوبی علیه داور این دیدار به فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی و کمیته داوران ارسال کرده ایم و اگر فدراسیون فوتبال در خصوص اتفاقات داوری این دیدار اقدامی نکند، مجبور هستیم فیلم بازی را به فیفا بفرستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد هم در این هفته از بدهی چهار میلیارد تومانی این اداره کل خبرداد.

جواد خاضع گفت: از ابتدای سال تاکنون تنها 27میلیون تومان از وزارت ورزش و جوانان به اداره ورزش و جوانان استان پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به احداث ورزشگاه 15هزار نفری یاسوج گفت: این پروژه جز پروژه های مهر ماندگار است و باید تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسد اما برای اتمام آن به پنج میلیارد تومان نیاز است.

اما اعدام پنج متجاوز به عنف در آخرین روز هفته در یاسوج، آخرین خبر مهم این هفته بود.

این افراد در سال 89 مرتکب آدم ربایی و تجاوز به عنف شده بودند که صبح پنجشنبه در ملاء عام حکم اعدام آنان اجرا شد.