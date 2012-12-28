جشنواره هایی از جنس عمار و کتاب/ رزمایشی از جنس بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، خبر خانه دار شدن معلولان حاجی آبادی، تقاضای استاندار برای افزایش اعتبارات صندوق تعاون، آغاز جشنواره فیلمهایی از جنس عمار و برتری گلستان در شورای هماهنگی ثبت احوال کشور از دیگر رویدادهای هفته گذشته استان بوده است.

شروع هفته گذشته با اکران فیلمهای سومین جشنواره مردمی فیلمهای عمار در گلستان کلید خورد و هفت فیلم از گلستان در جشنواره فیلم مردمی عمار در شهرهای مختلف استان اکران شدند.

یک روز خوب برای سحر اثر سید بهروز نیری، مستند آذر 57 مهدی ناظریان، واما قسط ساخته صالح کاهانی از گنبدکاووس در این جشنواره اکران شدند. مستند ستارگان می آیند تا مقصد را گم نکنیم، داستان پیاده تا غروب، مستند نخهایی که برای خداوند بافته می شود و مستند آرزوهای شیرین ساخته مصیب کوهی مشایخ در این جشنواره اکران شدند.

گلستان استان برگزیده ثبت احوال



همچنین سوم دیماه مصادف با روز ملی ثبت احوال گلستان برگزیده در شورای هماهنگی ثبت احوال کشور شد و جواد قناعت استاندار گلتسان، استاندار برگزیده در شورای هماهنگی ثبت احوال کشور معرفی شد.



قناعت صبح دوشنبه در شورای هماهنگی ثبت احوال کشور که در سالن همایش های صدا و سیمای کشور برگزار شد، مورد تجلیل قرار گرفت.



گلستان با رشد هشت دهم درصدی واقعه وفات و رشد چهار دهم درصدی واقعه ولادت توانسته است به این رتبه دست یابد.

توضیح درباره دلایل توقف یکساله پتروشیمی گلستان

اواسط هفته گذشته مسئولان پتروشیمی گلستان در نشست خبری به بررسی روند اجرایی پتروشیمی گلستان پرداختند و سرمایه گذاری 90 میلیارد تومانی، توقف بیش از یکسال پروژه پتروشیمی، تخصیص نیافتن تسهیلات ارزی و صرف بخشی از سرمایه سهام گذاران برای خرید زمین مسکونی در النگدره از مهمترین موضوعات مطرح شده در نشست خبری بررسی روند اجرای پتروشیمی گلستان بودند.



مسئولان پتروشیمی گلستان سه شنبه شب در نشست بررسی روند اجرایی پروژه پتروشیمی گلستان به بخشی از دغدهه های بیش از 90 هزار سهامدار این پروژه بزرگ پاسخ گفتند.

مسئولان پتروشیمی تخصیص نیافتن تسهیلات ارزی را مهمترین دلیل کندی روند اجرای این طرح بزرگ عنوان کرده اند.

88 هزار نفر سهامدار پتروشیمی گلستان هستند



ساخت 25 واحد مسکن برای معلولان حاجی آبادی

همچنین در هفته گذشته خبر واگذاری 25 واحد مسکن به روستاییان کردکوی و آغاز ساخت 25 واحد دیگر در این روستا منتشر شد و اهالی حاجی آباد که بیشترشان دچار معلولیت هستند، از سالها قبل روستایشان در طرح کوچ قرار گرفته بود و پس از تحمل سختی ها و مرارتها، بالاخره صاحب سرپناه مناسب در روستایی جدید شدند و آرزوی دیرینه شان برآورده شد.



روستای قبلی شان با نام حاجی آباد کوهپایه، در منطقه ای صعب العبور و کوهستانی قرار دارد و فاصله طولانی و مسیر سخت، مسدود بودن مسیر در حدود پنج ماه از سال سبب شد تا طرح کوچ و جابجایی این روستا در دستور کار قرار گیرد.



در این راستا، برای جابجایی روستا، در منطقه ای به نام قلعه پشت، مکان یابی ایجاد سایت جدید صورت گرفت و اجرای طرح از سال 86 آغاز شد و اکنون پس از گذشت پنج سال مرحله اول ساخت مسکن روستاییان به پایان رسید و ساخت مرحله دوم مسکن نیز درحال اجراست.

کاهش هفت تا 12 درجه ای دما

زمستان در هفته اول این فصل در گلستان خودنمایی کرد و با نفوذ سامانه پایدار بارش باران از صبح سه شنبه در مناطق مختلف گلستان آغاز شد و طبق اعلام هواشناسی شاهد کاهش هفت تا 12 درجه ای دما در گلستان بوده این.



ناپایداری جوی هوای گلستان تا روز پنجشنبه ادامه داشت و امروز جمعه هوای نسبتا آرامی در استان حاکم شده است.

بهار کتاب گلستان در دل زمستان



خبرگزاری مهر: در یک روز سرد زمستانی هفتمین بهار فرهنگی و نمایشگاه بزرگ کتاب در گلستان گشایش یافت و یار مهربان را از غربت درآورد.



350 ناشر کشوری به گلستان آمدند تا آثارشان را رد 300 غرفه در نمایشگاه بین المللی گرگان به نمایش گذارند و این محصولات با تخفیف 40 درصدی عرضه می شود.



روز اول نمایشگاه کتاب گلستان با اختتامیه جشنواره ملی گام عجین شد و در این بحش از18 اثر برگزیده تقدیر شد، نقد کتاب، رونمایی از تازه های کتاب، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری از برنامه های این جشنواره است.



رزمایش بزرگ بیت المقدس در گلستان



گلستان اواخر هفته گذشته شاهد برگزاری رزمایش بزرگ 35 هزار نفری بیت المقدس با عنوان بصیرت حسینی و با هدف آموزش مردم برای دفاع در برابر تهاجم احتمالی دشمن بوده است و این همایش به مدت دو روز و با حضور گردانهای بیت المقدس در سراسر استان برگزار شد.

این همایش در روز پنجشنبه با حضور سردار علی فضلی جانشین رئیس بسیج مستضعفانن کشور پیگیری شد.

اعتبارات صندوق توسعه تعاون گلستان دو برابر شود



در آخرین روز هفته گذشته جلسه کارگروه اشتغال در استانداری برگزار شد و استاندار گلستان خواهان افزایش اعتبارات صندوق توسعه تعاون استان به دو برابر شد



جواد قناعت ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استانداری گلستان گفت: همچنین برای تامین اعتبار ارزی شرکت تعاونی اقامتی رفاهی موج های آبی گلستان از مدیر عامل بانک توسعه تعاون کشور کمک می طلبیم.



وی اظهار داشت: این طرح نیاز به اعتباری بالغ بر 3.5 تا 4 میلیارد تومان برابر یک میلیون و 400 هزار دلار دارد.