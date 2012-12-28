بررسی عملکرد دستگاهها در سیل و زلزله اخیر در مجلس

یوسف صنایعی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: کمیسیون عمران مجلس که در حوادث زلزله آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سیلاب در شمال کشور و برخی از حوادث رخداده اخیر بازرسانی را برای نحوه عملکرد دستگاهها اعزام کرده بود برای بررسی عملکرد دستگاههای مسئول تشکیل جلسه داد.

وی افزود: اعضای کمیسیون با استماع گزارش عملکرد دستگاهها و تطبیق آن با مستندات و مشاهدات بازرسان به دلیل برخی کاستیها و یا ضعف عملکرد از مسئولان دستگاهها توضیح خواستند. که متاسفانه برخی دستگاهها به درستی در این حوادث خدمات مناسبی ارائه نکردند.

همچنین در این نشست از جمعیت هلال احمر به دلیل اقدام فوری و ارائه خدمات فراتر از برنامه کاری خود تقدیر و تشکر شد.