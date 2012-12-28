تامین اجتماعی به تعهدات خود نسبت به بیمارستان کیش عمل نکرده است

مصطفی نادعلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بیش ازهفت ماه از عدم پرداخت تعرفه های بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان کیش می گذرد و مبلغی پرداخت نشده است.

نادعلی نژاد گفت: بیش از هفت ماه است سازمان تامین اجتماعی مطالبات بیمارستان را پرداخت نکرده است و این در حالی است که امروز بار ازدحام مراجعه کنندگان بیماران طرف قرارداد این سازمان بر روی دوش تنها بیمارستان کیش سنگینی می کند و این خلاف تعهدات این سازمان با بیمارستان است.

این مسئول فنی بیمارستان افزود: نکته جالب این است خودشان آمدند طرح و پیشنهاد دادند و قرارداد امضا کردند و ما از این اقدام به جا و پسندیده استقبال کردیم و بار سنگین مشکلات آنرا هم پذیرفتیم.

وی عنوان کرد: مردم جزیره کیش با شور و شوق آن هم پس از سالها متمادی که در انتظار بستن این قرارداد بین تنها بیمارستان کیش با سازمان تامین اجتماعی استقبال چشمگیری نشان دادند.

نادعلی نژاد با اعلام تعجب از گفته مسئولان تامین اجتماعی افزود: حالا پس از گذشت بیش از هفت ماه از قرارداد بین تامین اجتماعی و بیمارستان کیش مسئولان تامین اجتماعی براحتی اعلام می کنند هنوز با این قرارداد موافقت نشده است.

دکتر نادعلی نژاد گفت: تامین اجتماعی باید پاسخگوی مردم و بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماع باشند، باید حمایت و کمک کند تا بیش از این ما دچارمشکلات و مسائل جانبی این قرارداد رسمی با آنها نشویم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات و خدمات ارائه شده توسط بیمارستان کیش بیان داشت: جذب پزشکان متخصص، اعزام بهترین جراحان ایران به کیش، رفع کمبودها و توسعه بیمارستان جزیره کیش، ارائه خدمات به جمعیت 30 هزار نفری جزیره و همچنین گردشگران داخلی و خارجی وشناورهای عبوری از جمله کارهایی است که بار مسئولیت آن بر روی دوش تنها بیمارستان کیش است و توجه ویژه و خاصی را از سوی مسئولان در پایتخت می طلبد.