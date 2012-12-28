دستگیری عامل شلیک مرگبار در فرشته/ پسر جوان قربانی کینه دوستش شد

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد چهارم دی امسال از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، وقوع یک فقره فوت مشکوک در خیابان فرشته ـ خیابان مریم شرقی به کلانتری101 تجریش اعلام شد .

با حضور مأموران کلانتری در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد جوانی به نام "دانیال . م" 24ساله به علت اصابت گلوله از ناحیه پشت سر به قتل رسیده است .

با اعلام خبر به پلیس آگاهی و قاضی کشیک ویژه قتل ، بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم پلیس آگاهی به همراه عوامل تشخیص هویت ، پزشکی قانونی در محل ارتکاب جنایت حاضر شدند .

با توجه به شواهد و دلایل به دست آمده در خصوص ارتکاب جنایت ، پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد تشکیل و به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات از اعضای خانواده مقتول ، کارآگاهان دریافتند که خواهر مقتول حدود ساعت 23 پس از مراجعه به خانه ، با جسد برادرش در داخل اتاق میهمانی مواجه می شود . خواهر مقتول ضمن تماس تلفنی با پدر خود ، موضوع را به اورژانس نیز اطلاع می دهد که با حضور عوامل اورژانس و اعلام خبر مرگ مقتول ، بلافاصله موضوع از طریق مرکز فوریت های پلیسی به کلانتری 101 اعلام می شود .

در ادامه تحقیقات و بر اساس اظهارات اعضای خانواده مقتول ، کارآگاهان دریافتند که قاتل یا قاتلین پس از ارتکاب جنایت اقدام به سرقت دو عدد شمعدانی به ارزش 20 میلیون تومان ، یک تخته فرش ، یک عدد گیتار برقی ، یک عدد لب تاپ و یک دستگاه خودرو BMW متعلق به مقتول به ارزش تقریبی 300 میلیون تومان کرده اند .

در بررسی محل جنایت هیچگونه آثاری که نشان از درگیری میان مقتول با قاتل یا قاتلین وجود داشته باشد ، کشف نشد . به همین خاطر با توجه به دلایل و شواهد به دست آمده ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که قاتل یا قاتلین از افراد آشنا و به احتمال بسیار زیادی از دوستان مقتول هستند که با استفاده از همین آشنایی و بدون هرگونه تخریب در خانه و یا درگیری با مقتول وارد خانه شده و با استفاده از غفلت مقتول وی را در یک لحظه از ناحیه پشت سر و از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله قرار داده اند . همچنین دربازرسی دقیق انجام شده از محل جنایت و با توجه به کشف دیگر اموال باارزش کوچک ، کارآگاهان فرضیه ارتکاب جنایت با انگیزه سرقت را دور از واقعیت دانسته و با توجه به دلایل و قرائن به دست آمده به تحقیق از دوستان و افراد مرتبط با مقتول پرداختند .

کاراگاهان اداره دهم در ادامه ، با شناسایی تعدادی از دوستان و افراد نزدیک به مقتول در تحقیقات نامحسوس خود دریافتند که یکی از دوستان مقتول به نام "محمد . د" 23 ساله از چندی پیش و به صورت غیرقانونی اقدام به خرید و نگهداری یک قبضه سلاح کمری کرده و در چندین نوبت و برای بزرگ نمایی ، اسلحه را در میان دوستان خود به نمایش گذاشته است .

با شناسایی "محمد . د" و با توجه به ارتکاب جنایت با اسلحه کمری ، بلافاصله کارآگاهان محل سکونت او را مورد شناسایی قرار داده و در ادامه دریافتند که وی همزمان با روز جنایت و پس از مراجعه به خانه ، در کمتر از چند ساعت محل سکونت خود را ترک کرده است .

کارآگاهان اداره دهم با شناسایی مخفیگاه محمد در خیابان دامپزشکی و اطمینان از حضور وی ، با انجام هماهنگی با مقام قضایی ، صبح ششم دی با ورود به مخفیگاه محمد ، او را قبل از هرگونه اقدام برای استفاده از سلاح گرم همراه خود دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش موفق به کشف گیتار برقی متعلق به مقتول و همچنین مبلغ یک میلیون و 570 هزار تومان حاصل از فروش فرش سرقت شده از محل جنایت شدند .

با توجه به دلایل به دست آمده از محل دستگیری ، محمد به ناچار لب به اعتراف گشود و در اظهارات اولیه خود با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت ، محل پارک خودرو متعلق به مقتول را نیز به کارآگاهان نشان داد که خودرو BMW نیز در میدان جمهوری ـ خیابان ارومیه کشف شد . محمد در ادامه اعترافات خود عنوان داشت : با نیت قبلی و به منظور قتل به محل جنایت رفتم و با شلیک گلوله از پشت سر و در حالیکه دانیال بر روی تخت نشسته بود ، وی را به قتل رساندم " و در ادامه مدعی شد که قتل را با انگیزه سرقت انجام نداده و سرقت را تنها برای ایجاد انحراف در مسیر تحقیقات پلیس انجام داده و به همین علت و پس از خروج از محل سرقت نیز دو عدد شمعدانی و همچنین لب تاپ متعلق به دانیال را در بین مسیر و در داخل بزرگراه از ماشین به بیرون انداخته اما با این وجود و در خصوص علت فروش فرش ـ به قیمت یک میلون و 570 هزار تومان ـ و همچنین نگهداری گیتار برقی سکوت کرد .

متهم در خصوص نحوه آشنایی خود با مقتول گفت : از طریق یکی از دوستان ، برای اولین بار به خانه دانیال رفته و با او آشنا شدم . بعد از چند نوبت رفت و آمد و آشنایی ، با او به تنهایی ارتباط برقرار کردم و آین آشنایی از حدود هفت یا هشت ماه پیش آغاز شد.

متهم در خصوص شب جنایت نیز گفت : پس از رسیدن به در خانه دانیال ، به همراه وی و برای زدن بنزین با خودرو BMW به پمب بنزین رفته و سپس به خانه وی بازگشتیم . بعد از گرم کردن و خوردن مقداری غذا ، در حالیکه پیش از آن تصمیم به کشتن دانیال گرفته بودم به جلو آئینه رفته و با استفاده از موقعیت ، از پشت سر به دانیال شلیک کرده و او نقش بر زمین شد . پس از کشته شدن دانیال ، کنترل در پارکینگ را از جیبش برداشته و فرش ، دو عدد شمعدانی و همچنین لب تاپ و گیتار برقی متعلق به دانیال را به داخل ماشین برده و با خودرو از محل فرار کردم . پس از پارک ماشین در حوالی میدان جمهوری به خانه رفته و کمی استراحت کردم و حدود ساعت 11 پس از فروش فرش ، به خانه یکی از دوستانم رفتم که در آنجا و توسط مأموران دستگیر شدم .

متهم در خصوص انگیزه خود در خصوص ارتکاب جنایت نیز به کارآگاهان گفت : دانیال به واسطه موقعیت اقتصادی و اختلاف سطح طبقاتی خود و خانواده اش با من ، دائما مرا تحقیر می کرد و به همین علت من نیز تصمیم به قتل او گرفتم . با همین انگیزه و در حدود یک ماه پیش با خرید سلاح ، منتظر زمانی مناسب برای قتل دانیال شدم تا اینکه سرانجام او را به قتل رساندم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است . .

