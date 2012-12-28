به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیحی امروز در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب در تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین اقدامات وزارت نیرو برای اصلاح قیمت آب در سال آینده گفت: در این زمینه سناریوهای مختلفی در کارگروه هدفمندی یارانه‌ها تدوین شده است.

قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: تاکنون اقتصاد کشور به صورت دولتی اداره شده و امکان واقعی شدن قیمت‌ها در بازار متناسب با عرضه و تقاضا فراهم نشده و به صورت کلی در ساز و کار دولتی قیمت تمام شده گران‌تر از قیمت‌های بخش خصوصی است.

ذبیحی تصریح کرد: هم اکنون در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر متر مکعب آب شرب حدود 270 تومان است در حالی که هزینه تولید آن حدود هزار تومان است، به عبارتی وزارت نیرو در حال حاضر فقط یک چهارم قیمت آب را از مردم دریافت می‌کند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر اینکه اگر لازم است بخش خصوصی در حوزه آب و فاضلاب سرمایه گذاری کند باید قیمت‌ها برای داشتن صرفه اقتصادی بخش خصوصی واقعی شود، گفت: با این حال وزارت نیرو تنها در یک نوبت در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها را افزایش داد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت اصلاح قیمت آب در لایحه بودجه سال آینده و پیشنهادات وزارت نیرو اظهار داشت: در وزارت نیرو با توجه به شرایطی که نمی‌دانیم چه خواهد شد، سناریوهایی را برای اصلاح قیمت آب در سال آینده پیشنهاد کردیم.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده و یا بدون آن سناریوهایی را کارگروه هدفمندی وزارتخانه تدوین کرده‌ایم، افزود: همچنین در قالب برنامه ریزی‌های صورت گرفته اصلاح قیمت آب در بخش کشاورزی و صنعت نیز علاوه بر شرب دیده شده است.

وی با بیان اینکه سناریوی اصلاح قیمت آب و میزان افزایش آن مرتب با میزان یارانه‌ای است که دولت بخواهد در سال آینده به مردم پرداخت کند، تصریح کرد: پیش‌بینی‌های صورت گرفته در اختیار دولت قرار می‌گیرد و از آنجا نیز به مجلس ارسال می‌شود.

ذبیحی با تاکید بر اینکه هنوز نمی دانیم با درخواست وزارت نیرو در دولت و مجلس چگونه موافقت خواهد شد، گفت: یک راهکار نیز این است که اگر هدفمندی در سال آینده اجرا نمی‌شود، روش تعیین قیمت آب به ساز و کار قبل از هدفمندی برگردد و یا طراحی جدیدی در این زمینه اتفاق بیافتد.

وی با تاکید بر اینکه با مبهم بودن اجرای هدفمندی در فاز دوم وزارت نیرو نیز بلاتکلیف است، اظهار داشت: به صورت کلی ما درخواست افزایش قیمت آب را دادیم ولی نمی دانیم که در نهایت با این درخواست موافقت می‌شود یا خیر.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه این وزارتخانه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها منافع و ضررهایی داشته است، افزود: اگر قیمت آب ‌و برق واقعی نباشد، رفتار مصرفی مردم تغییر نخواهد کرد؛ بنابراین ممکن است به رفتار قبل از هدفمندی در نحوه مصرف آب و برق باز گردد.

وی همچنین از تلاش برای کیفی سازی آب و اصلاح شبکه‌های آبیاری خبر داد و گفت:‌ در نمایشگاه امسال 253 شرکت داخلی و خارجی حضور دارند که برخی از آنها از کشورهای چین، دانمارک و ایتالیا هستند.

ذبیحی از تلاش وزارت نیرو برای واگذاری تصدی‌گری‌ها در بخش آب و فاضلاب که بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: اگر این اتفاق بیافتد سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث توسعه چند برابری در حوزه آب و فاضلاب خواهد شد.