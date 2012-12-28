بیانیه تشکلهای عضو جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری به مناسبت نهم دی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: خداوند قادر متعال را سپاسگزاریم که ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی را از آنچنان بصیرت و شور و شعور دینی و سیاسی عمیقی برخوردار و بهره مند ساخته که هر زمان نیاز به حضور مردم در صحنه های مختلف دفاع از آرمانها و ارزش های اسلامی و انقلابی احساس شده، غیرتمندانه و آگاهانه درمیدان حاضر شده و تکلیف الهی و شرعی خویش را به نحو احسن به انجام رسانیده است که یکی از مهمترین مصادیق بارز آن حماسه بزرگ و به تعبیر رهبر معظم عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ( دامت برکاته ) ماندگار نهم دی است که پس از جسارت و هتک حرمت وقیحانه فتنه گران نسبت به ساحت مقدس حضرت سید الشهداء امام حسین بن علی (علیه السلام ) و عزاداران عاشورای حسینی در روز شش دی ماه 88، سه روز بعد در 9 دی 88 با حضور گسترده و پرشکوه خود در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر، آنچنان حماسه ای آفریدند که رهبر معظم انقلاب در شأن آن فرمودند: روح حاکم بر حضور عظیم مردم در سال 57 همان روح حاکم در ماجرای 9 دی 88 است، لکن در نهم دی به شکل بارز تری خود را نشان داد به طوری که جای انکار و تردید برای هیچکس باقی نگذاشت و آن روح دیانت حاکم بر دلهای مردم بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: اینک که در آستانه سومین سالگرد آن حماسه جاویدان قرار داریم ماتشکهای عضوجبهه پیروان خط امام ورهبری همراه بامردم آگاه استان فارس باید با حفظ آگاهی و هوشیاری سیاسی و انقلابی همچنان پشت سر مقام ولایت عظمی محکم و استوار از مبانی و اصول اسلام و انقلاب حمایت نموده و در مقابل نقشه ها و توطئه های دشمنان کینه توز و پلید انقلاب و نظام اسلامی ایستادگی نموده و همچون همیشه خواب پریشان آنان را بی تعبیر گذارند.

تشکلهای عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری

حزب موتلفه اسلامی،جامعه اسلامی مهندسین،انجمن اسلامی جامعه پزشکان،جامعه اسلامی فرهنگیان،جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی کارمندان،کانون دانش آموختگان شبه قاره هند،جامعه زینب،جامعه اسلامی اصناف و بازار،جامعه اسلامی ورزشکاران،جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای فارسو جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی.