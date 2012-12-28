تلفنهای ماهواره ای در ادارات اردبیل فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میر جعفریان ظهر جمعه در جلسه شهرستانی کمیته بحران استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به قابلیت تلفن ماهواره ای ثریا در اتصال به رایانه و دیتا، ارسال دورنگار، موقعیت‌یابی و ارسال پیام کوتاه ضروری است این تجهیزات آماده استفاده در حوادث پیش بینی نشده باشند.

وی با انتقاد از عدم بهره گیری از این امکان در زلزله اخیر آذربایجان شرقی اضافه کرد: در حالی که 20 تلفن در محل وقوع زلزله وجود داشته به دلیل نداشتن شارژ یا باطری تنها دو دستگاه مورد استفاده قرار گرفته است.

میر جعفریان اضافه کرد: این در حالی است که به دلیل پوشش ماهواره ای، این تلفن می تواند در زمانی که خطوط تلفن و مخابرات قطع است، تمامی ارتباطات را برقرار کند.

به گفته معاون عمرانی استانداری مدیریت بحران تنها از عهده یک کمیته خاص بر نمی آید و نیازمند مشارکت توانمدی و امکانات تمامی دستگاههای اجرایی است.

وی تاکید کرد: در حالی که برای خرید تجهیزاتی مانند تلفنهای ماهواره ای اعتبارات قابل توجهی هزینه شده، عدم استفاده از آن در زمان حادثه جای تاسف و تعجب است.

میر جعفریان اضافه کرد: ضروری است قبل از اینکه وضعیت بحرانی پیش بیاید تمامی تلفنهای ماهواره ای موجود در دستگاه های اجرایی و عملیاتی استان اردبیل شارژ شده و آماده استفاده باشد.

گفتنی است ماهواره ثریا برای عرضه خدمات تلفن همراه ماهواره‌ای در منطقه خاورمیانه و اطراف آن به فضا فرستاده شده و هم اکنون مناطق وسیعی از شمال آفریقا و اروپای شرقی تا هند را تحت پوشش قرار می دهد.

