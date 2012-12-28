تخصیص 140 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی آق قلا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان گلستان در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی آق قلا گفت : اعتبار تخصیص یافته به کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیش از 14 میلیارد تومان است که تاکنون با پیگیری های متعدد حدود سه میلیارد تومان آن به متقاضیان پرداخت شده است و مابقی آن در مرحله تکمیل پرونده تسهیلات توسط متقاضیان جهت پرداخت است.

محسن صادقی اضافه کرد :تاکنون از اول اجرای این طرح از 60 پرونده حدود 19 پرونده آن راست آزمایی شده است که نتیجه به عمل آمده بسیار عالی بود و هیچ یک از طرح های راست آزمایی شده انحراف نداشته است.

ایجاد اشتغال پایدار مهمترین اولویت

حاجی گلدی کر فرماندار آق قلا ، ایجاد اشتغال پایدار را مهمترین اولویت در شهرستان برشمرد و گفت : بایستی برای برخورداری همه کشاورزان از تسهیلات مناسب این کارگروه اطلاع رسانی لازم انجام و نتایج کارگروه به اطلاع مردم برسد.

وی افزود: شهرستان آق قلا دارای ظرفیت و پتانسیل لازم برای اجرای این طرح ها است که باید با کاهش زمان رسیدگی به طرح ها و تسریع در پرداخت تسهیلات، برای متقاضیان این بخش گام های اساسی برداشته شود.

کر از دستگاه های اجرایی همچون جهاد کشاورزی خواست تا جهادگونه در جهت جذب تسهیلات کارگروه توسعه بخش کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی و اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تلاش نمایند.



راه اندازی مرکز آموزش و فنی و حرفه ای آق قلا در دهه فجر



نظر به اهمیت و ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت های آموزشی لازم در شهرستان آق قلا جلسه ای با حضور مسئولان شهرستان آق قلا و مسئولان استانی در محل سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گلستان برگزار شد.



در این جلسه مقرر شد با مساعدت رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی اعتبار لازم جهت ادامه ساخت پروژه نیمه تمام مرکز آموزش فنی و حرفه ای که در شهرک صنعتی آق قلا واقع است ، اختصاص یابد و با تجهیز کارگاه آموزشی در دهه مبارک فجر این مرکز به صورت رسمی افتتاح شود.

حماسه 9 دی روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران خواهد بود

فرماندار شهرستان آق قلا در رزمایش بصیرت حسینی بسیجیان گردان های عاشورای ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آق قلا در سالن ورزشی امام خمینی (ره) برگزار شد با بیان این مطلب گفت: حماسه 9 دی یک روز ویژه و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود و مردم در این روز بصیرت خود و حمایت خود از آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل و مقام معظم رهبری به جهانیان نشان دادند.



حاجی گلدی کر اضافه کرد: در فتنه 88 برنامه ریزی دشمن به گونه ای بود که تمامی مقدسات و ارزش های اسلامی را تخریب کرد و متاسفانه در این راه برخی از عوامل داخلی نیز با نظام سلطه همگام شده و همکاری کردندو خوشبختانه تمامی نقشه های دشمن نقش برآب شد و ماهیت فتنه دشمن بر مردم روشن شد.



وی افزود: امروز این مراسم باشکوه نیز که به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آق قلا برگزار می گردد به جهانیان نشان داد که مردم ایران در مقابل توطئه های دشمن با تفکر بسیجی ایستادگی و مقاومت خواهد کرد.