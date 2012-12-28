انقلاب اسلامی از تولیدات حوزه است/ دنیا امروز نیازمند حوزه علمیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در نشست جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، در مدرسه عالی دارالشفاء، با اشاره به این که انبیاء، ربانیون و احبار به کتاب الهی حکم می کنند، گفت: در قرآن کریم سه وظیفه حکم به کتاب خدا، اجرای احکام الهی و برپایی دین و شریعت و نیز حفظ دین خدا از تحریف و دستبرد دشمنان، برای این سه گروه بیان شده است.



فقها؛ عهده دار رسالت انبیاء و ائمه(ع)



وی با بیان این که حوزه و فقها و علمای دین همان رسالتی را بر عهده دارند که انبیا و ائمه(ع) آن بودند، افزود: انبیاء منصوب از طرف خداوند متعال هستند، اما علما به عنوان تربیت شدگان مکتب اهل بیت(ع) ، بابهره مندی از نور هدایت، راه آنها را ادامه می دهند.



آیت الله هاشمی شاهرودی ادامه داد: حرکت ائمه اطهار(ع) بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص)، انحراف دستگاه حکومتی و غیبت صغری و کبری و تاریخ نورانی حوزه های علمیه بر سه مسئله حکم به کتاب الهی، حفظ دین و اجرای احکام الهی تاکید کردند.



ائمه(ع) فقه اهل سنت را نجات دادند



وی ادامه داد: فقه اهل سنت نیز به وسیله ائمه اطهار(ع) حفظ شده و الا اگر زحمات ائمه(ع) نبود، فقه آنها بیش از این از واقعیت دور می شد و به انحراف کشیده می شد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که فقها راه ائمه اطهار(ع) را ادامه داده و می دهند و در این راه مانند خود ائمه(ع) دچار حصرها و تبعیدها و شهادت ها و زحمات شدند و در حفظ و نشر شریعت تلاش کردند و هر کجا نیز روزنه ای برای حاکمیت پیدا می شد، وارد می شدند.



رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا افزود: همه علوم اسلامی باید در مسیر بیدار کردن مسلمانان باشد؛ این نگاه، رسالت فقها و علمای حوزه را تغییر می دهد و هدف را عالی تر می کند.



آیت‌الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: در دوران ما، شیعه برای اولین بار در قرن حاضر حکومت اسلامی را برپا کرد و این از افتخارات و نتایج تلاش های ائمه اطهار(ع) است.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که برپایی حکومت اسلامی یکی از تولیدات حوزه علمیه است، خاطرنشان کرد: حوزه علمیه مولد تمام مدیریت های نظام اسلامی است؛ چرا که حکومت، حکومت اسلامی و الهی است.



وی ادامه داد: برتری انقلاب اسلامی در زمینه قانون اساسی، نظام قضایی، مدیریت اجتماعی، تولید علم و اسکتبارستزی به دنیا نشان داده شد، چرا که متکی به مکتب و کتاب و شریعت الهی است.



دنیا امروز نیازمند حوزه علمیه است



آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: روحانی و طلبه مثل دانشجوی دانشگاه نیست که نقش او تنها تحصیل در رشته خودش می باشد؛ نقش و هدف روحانی این است که بتواند دنیا را برای گسترش فقه اهل بیت(ع) و اسلام قبضه کند.



نایب رئیس خبرگان رهبری تاکید کرد: دنیا امروز نیازمند حوزه علمیه است و همه باید در راستای کار محتوایی و پیشبرد اهداف حوزه تلاش کنند.



وی با اشاره به این که این مسئله باید به عنوان یک امر مستمر تربیتی به وسیله اساتید و کتاب های معینی در برنامه های آموزشی و تربیتی حوزه مدنظر قرار بگیرد، گفت: باید معنای ملبس شدن طلبه تبیین شود؛ چون به حوزه آمدن، جا پای انبیا گذاشتن است.



عضو خبرگان رهبری ادامه داد: امروز مسلمانان را متهم به تحریف می کنند؛ ما چه میزان به این مساله فکر کرده ایم؟ شهید صدر خونش را در این راه داد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اگر قوه مقننه مجموعه ای از فقها و علما باشد، قوانین نظام، اسلامی تر می شود، گفت: اغلب مجلس شورای اسلامی باید از فقها باشند، اما امروز تا چه اندازه این امر محقق شده است؟



رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تصریح کرد: کشور عراق در راستای اسلامی سازی قوانین خود به علمای آگاه نیاز دارد تا این قوانین را از شکل غیراسلامی به اسلامی تبدیل کنند.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله هاشمی شاهرودی در پایان افزود: آیا قانونی که در مصر به آن رأی داده شد، اسلامی است؟ علمای حوزه باید پیش از تصویب این قانون، بر آن حاشیه می زدند.

