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۸ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

غیبی:

انبار امدادی هلال احمر گرمی در دهه فجر افتتاح می شود

انبار امدادی هلال احمر گرمی در دهه فجر افتتاح می شود

گرمی – خبرگزاری مهر: مدیرکل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از افتتاح انبار امدادی شهرستان گرمی طی دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر جمعه در حاشیه سفر به گرمی و بازدید از روند ساخت انبار امدادی این شهرستان تصریح کرد: با توجه به تاکید هلال احمر کشور به استقرار انبارهای امدادی هلال احمر در تمامی مراکز استانها و شهرستانها اجرای این طرح در سطح استان دنبال می شود.

وی اضافه کرد: انبار امدادی فرصتی برای ذخیره سازی اقلام ضروری و مورد نیاز شهروندان در زمان حادثه است که استقرار آن در تمامی شهرستانها موجب کاهش زمان امدادرسانی خواهد شد.

غیبی با بیان اینکه هم اکنون تمامی شهرستانهای استان به غیر از دو شهر از انبارهای امدادی برخوردارند، یادآور شد: دو شهرستان کوثر و سرعین از بین شهرستانهای ده گانه اردبیل انبار امدادی ندارند که با تامین بودجه بزودی روند ساخت آنها پیگیری می شود.

وی مهمترین اقدام این دستگاه اجرایی برای مدیریت بحران را فراخواندن تیمهای امدادی 33 نفره برشمرد و تاکید کرد: کلیه شعبات شهرستانی موظف هستند این تیمها را به صورت ماهانه فراخوانده و در راستای آمادگی امدادرسانی آنها تمرینات لازم را پیاده کنند.

مدیر کل جمعیت هلال احمر استان افزود: در صورتی که بتوان تیمهای 33 نفره را در تمامی روستاها تشکیل داد در وقوع بحران شاهد کاهش آمار مصدومین و تسریع در امداد رسانی خواهیم بود.
 

کد مطلب 1777681

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