جزئیات جلسه رهبری با کاندیداهای 88/ راهپیمایان 25 خرداد در 9 دی هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام رحیمیان از اعضای بیت امام خمینی (ره) و دکتر محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در برنامه این هفته «دیروز، امروز، فردا» به تبیین حماسه 9 دی پرداختند.

حجت الاسلام رحیمیان در ابتدای برنامه در پاسخ به این سوال که آیا زمانی که بحران‌های مختلف اوایل انقلاب را مشاهده می کردید، پیش بینی دیدن روزی مثل 9 دی را داشتید یا خیر، گفت: در زمان حضرت امام گاهی فضایی به وجود می آمد که دل خیلی از کسان می لرزید و نسبت به شرایط حاکم بر نظام می ترسیدند.

وی اظهار داشت: امام وارد صحنه می شدند و چیزی می گفتند که به ظاهر باور پذیر نبود اما مناسبتی پیش می آمد و ناگهان حضور گسترده مردم را شاهد بودیم و این معنایش این بود که امام بیش از همه مردم را می شناختند و بیش از همه اطمینان داشتند که دشمنان هیچ غلطی نمی توانند انجام دهند، بر اساس این نگاه، همیشه در تمام بحران ها این نگاه امام را نسبت به مردم و انقلاب داریم و با این نگاه یقین داریم که تمام بحران ها و حوادث پشت سرگذاشته خواهد شد.

رحیمیان افزود: حضرت امام ابراز اطمینان کردند که مردم ایران از مردم صدر اسلام و مردم عراق در زمان حضرت امیر و سید الشهدا بهتر و برترند. شاید زمانی که امام این موضوع را بیان کردند ما تعبداً این جمله را از امام قبول می کردیم اما با گذشت زمان و ایفای نقشی که مردم در حوادث مختلف از جمله فتنه 88 داشتند، نشان داد که فضیلتی که امام برای مردم توصیف کردند یک حقیقت جاودان بود.

دهقان در ادامه این بر نامه با بیان این نکته 23 تیر 78 هم شاهد خروش مردم بودیم، گفت: ما در سال 78 که نظام سلطه رزمایشی علیه انقلاب به وجود آورد، دیدیم که در 23 تیر 78 مردم وقتی مشاهده کردند اصل انقلاب به خطر افتاده است، نسبت به نظام سلطه خروشیدند.

وی ادامه داد: پیش بینی می شد که مردم یک روز نسبت به جریان فتنه واکنش جدی نشان خواهد داد، البته ما شاید چنین جمعیت کثیری را پیش بینی نمی کردیم اما 9 دی، جمعیتی به مراتب بیشتر از 23 تیر 78 به خیابان ها آمدند و سحر فتنه را باطل کردند و یک بیماری مضمن چندین ساله را علاج کردند، بیماری که با نصیحت و کارهای امنیتی و نظامی برطرف نمی شد و خروش مردم فقط راه علاج بود! مردم به لطف امام حسین وارد صحنه شدند و توطئه نظام استکبار را خنثی کردند.

سپس رحیمیان در مورد ناگفته های ایام فتنه اظهار داشت: بنده کار خاصی که قابل ذکر باشد در مقابل دینی که نسبت به امام و انقلاب داشتم، انجام ندادم. فتنه 88 فتنه بسیار بزرگ و حساب شده ای بود که قصد براندازی قطعی نظام اسلامی را داشت، آمریکا و اسرائیل و هم پیمان های آن و حتی شوروی تلاش داشتند که شاه بماند و نهضت امام پیروز نشود، در همه صحنه ها شرق و غرب با هم اختلاف داشتند اما در این مورد با هم رفاقت داشتند اما شاه رفت و انقلاب به پیروزی رسید، بعد از پیروزی انقلاب دشمن هر چه در توان داشت انجام داد تا انقلاب را شکست دهد.

وی خاطر نشان کرد: در جنگ تحمیلی هم فقط ما با صدام نمی جنگیدیم بلکه شاهد جنگ جهانی سوم علیه نظام اسلامی ایران بودیم که در آن هم ناکام ماندند و انقلاب مستحکم تر از گذشته و پایدار تر باقی ماند. آخرین امید دشمنان به رحلت امام بود، امام از دنیا رفت، توطئه ها طرح ریزی شد و در دهه اول سازماندهی هایشان از هم گسسته شد اما در دهه دوم خودشان را بازسازی کردند و با تمام وجود برای براندازی نظام اسلامی تلاش کردند که بخشی از آن ماجرای تیر 78 بود که در آن هم ناکام ماندند.

رحیمیان تصریح کرد: در نهایت تصمیم گرفتند تیر خلاص را به جمهوری اسلامی بزنند، برای این کار حدود ده سال برنامه ریزی کردند و با تجربه ای که از انقلاب های مخملی داشتند برنامه این را داشتند که ضربه آخر را در انتخابات 88 به نظام اسلامی ما وارد کنند، قبل از انتخابات زمزمه تقلب را به راه انداختند و بعد از انتخابات هم این موضوع را به کاندیداهای شکست خورده، القا کردند، در روزهای اول جمعیت میلیونی وارد صحنه شدند به گمان این که رای آن ها تضییع شده، اما مردم خیلی زود به ماهیت این فریب پی بردند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: یکی از مسائلی که در ماجرای 88 وجود داشت، استفاده از عنوان یار امام بود. مردم احساس کردند طرح مساله امام و خط امام یک فریب بوده و نظام متقلب نبوده، بلکه متقلب کسانی بودند که با نام امام وارد صحنه شدند و از امام رای گرفتند! در این فتنه امت اسلام و هم دشمن بیش از پیش به نقش سرنوشت ساز ولایت فقیه پی بردند. مقام معظم رهبری روز بعد از انتخابات برای یکی از کاندیداها پیغام فرستاد که کاری را شروع کرده اید که انتهای آن ممکن است در اختیار شما نباشد. روز دوم، با شخص آقای موسوی ملاقات کردند و برای ایشان راه را برای پیگیری مسائل از راه قانون باز کردند و فرمودند که ما به شورای نگهبان هم توصیه کرده ایم که مسائل شما را با دقت زیاد پیگیری کنند.

رحیمیان در ادامه این برنامه افزود: در آن فرایند ما تلاش زیادی کردیم که آقایان بیایند و فرضیات خود را تا آخر خط پیگیری کنند اما متاسفانه آقایان مشت خود را بسته نگه داشتند و خواستار ابطال انتخابات بودند. اقدام آقایان نقطه امیدی بود برای ورود آشکار دشمنان اسلام و انقلاب به صحنه... متاسفانه هر چه ضد اسلام و انقلاب بود پشت این آقایان قرار گرفتند.

بعد از صحبت هایی رحیمیان نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته که باید با تعریف درستی از فتنه آشنا شویم، گفت: ما اگر بخواهیم حماسه 9 دی را بشناسیم، باید با تعریف فتنه آشنا شویم. برخی از افراد فتنه را یک اتفاق می دانند اما آن ماجرا واقعاً یک فتنه بزرگ با منشاء خارجی بود. به نظر من این مساله باید جا بیفتد که یک فتنه عمیق بود با یک منشاء خارجی که سال ها روی آن کار شده بود. ببینید بی بی سی چند ماه قبل از انتخابات، شبانه روز در مورد انتخابات ما برنامه پخش می کرد.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی صد ها بنیاد و دفتر ویژه در اطراف ایران راه اندازی شد تا روی انتخابات تاثیر بگذارند. ادعاهای مختلفی که قبل و بعد از انتخابات بیان شد یکی از مسائلی بود که به فتنه کمک کرد. این همان نسخه ای بود که در صربستان انجام شد، بعضی از سران فتنه از کشورهای عربی پول گرفتند که آقای ابطحی به این موضوع اعتراف کرد. تمام رفتارهایی که در انقلاب های مخملی از قبیل تلاش برای کشته سازی بعد از انتخابات و استفاده از اسم رمز تقلب در قبل از انتخابات سال 88 اجرا شد.

نماینده مردم طرقبه و چناران در ادامه افزود: متاسفانه سران فتنه تا آخر با انتشار بیانیه و اطلاعیه مردم را به خیابان ها کشاندند و از موضع باطل خود فرونشستند، اگر در شهرستان ها هم به همان اندازه ای که به مردم در تهران به موسوی رای داده بودند، رای می دادند مردم در شهرستان ها هم به خیابان ها می آمدند، آثار این خیانت این بود که یک انتخابات با مشارکت 85 % مردم با فتنه زیر سوال رفت، اگر این مسائل را خوب شناختیم می توانیم تازه با ابعاد حماسه 9 دی آشنا شویم، بحث فتنه فراتر از بحث کاندیداها بود. کما اینکه کسانی که در راهپیمایی 25 خرداد شرکت کردند هم در حماسه 9 دی شرکت داشتند.

وی گفت: اقلیتی از کسانی که به موسوی رای دادند فکر می کردند واقعاً رای هایشان مخدوش شده است. کسانی که به موقع در مورد فتنه موضع گرفتند خیلی موقع شناس بودند و مجاهدت کردند. عده ای هم دو پهلو عمل کردند، جریانی هم از ابتدا خودشان را در کنار جریان فتنه قرار دادند و علی رغم میل نظام که دوست نداشت هیچ یک از خواص از نظام جدا شود، خودشان را از بدنه نظام مطرود کردند. متاسفانه برخی توهمات و خودخواهی ها باعث شد برخی از افراد از خر شیطان پیاده نشوند تا هم در این دنیا و هم در آن دنیا مورد نفرت مردم و خداوند قرار بگیرند.

رحیمیان، عضو بیت حضرت امام (ره) در مورد جلسه خصوصی مقام معظم رهبری با نماینده های کاندیداهای شکست خورده در انتخابات 88 گفت: راجع به مجلس مفصلی که رهبری با نمایندگان این کاندیداها داشتند، همه فکر می کردند مجلس رسمی است و باید جمع و جور صحبت کنند اما آقا فرمودند هیچ محدودیتی را احساس نکنید و هر چه می خواهید بگویید.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه افزود: یکی از افراد با پر رویی گفت که شما ( مقام معظم رهبری ) در فلان سفر از فلان کاندید حمایت کردید اما آقا فرمودند من شاخص ها و عقیده خودم را مطرح کردم که از ابتدا وجود داشته است. آقای موسوی که اینجا آمده بودند این شاخص ها را به خودش تطبیق می داد یا آقای کروبی هم به همین شکل!

رحیمیان تصریح کرد: در آن جلسه همه چیز باز و مبسوط از سوی مقام معظم رهبری بیان شد تا آقایان در مسیر قانون قرار بگیرند و در دام دشمن گرفتار نشوند. مردم عادی ما شاخص حضرت امام را فهمیدند. امام در مورد شاخص شناسایی دشمن فرمودند: روزی را که آمریکا از ما تعریف کند، باید عزا گرفت اما بعد از بیان مساله تقلب تمام مقامات رسمی آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان به صورت علنی وارد صحنه شدند و به صورت آشکار از طرف مقابل تعریف و تمجید کردند.

وی افزود : می خواهم به دوستان دیروز خودم که آرزو داریم در مسیر حق حرکت کنند و دلمان می خواهد در مسیر و خط امام و زیر سایه ولایت که بزرگترین میراث امام است، باشند بگویم که چرا وقتی تمجید و تعریف آمریکا را می بینید از خواب بیدار نمی شوید، یا باید ادعای کاذب داشته باشیم در پیروی از خط امام یا باید از حرف امام تبعیت کنیم. در جای دیگر امام می فرمایند اگر آمریکا و منافقین از کسی یا چیزی تعریف کنند، مردم می فهمند این عیبی دارد که آن ها تعریف می کنند.

وی در ادامه افزود: ما نمی توانیم قضاوت یکسانی داشته باشیم. افراد از هم متفاوت هستند. می خواهم این نکته را به خواص عرض کنم. شهید محمد منتظری همیشه اعتقاد داشت که هیچ وقت سازمان های جاسوسی روی 10 میلیون نفر کار نمی کنند بلکه برنامه های خود را روی آدم های خاص و تاثیرگذار اجرا می کنند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که دشمن روی نقاط اثر گذار سرمایه گذاری کرده است. عده ای هم در این فرآیند دچار ریزش شدند، البته این را هم باید بگویم که بعد از پیامبر اکرم خیلی ها ریزش داشتند، بعد از امام هم همه خواص و بزرگان در راه انقلاب ماندند به جز تعداد معدودی! آن هایی که ریزش کردند نسبت به شخصیت های انبوهی که ماندند، تعداد اندکی هستند. کسانی که دچار ریزش شدند و در دام شیطان و دشمن قرار گرفتند، شرایط خاص خودشان را دارند.

دهقان هم با بیان این موضوع که کسانی که در فتنه نقش آفرینی کردند، خائن به ملت و انقلاب هستند، گفت: اگر ما فتنه را یک جریان برانداز و کودتای مخملی و نرم علیه نظام بدانیم، تمام کسانی که در این فتنه نقش آفرینی کردند را باید خائن به ملت و انقلاب بدانیم. زمانی که نظام دچار غربت بود، تعدادی از خواص جزو کودتاچیان قرار گرفتند و در آزمون فتنه مردود شدند. البته آغوش نظام همیشه روی توبه کنندگان باز است، اما حتی اگر بگویند غلط کردیم هم باید بیایند و بنشینند یک گوشه! اما کسانی هم بودند که در آن ایام سکوت کردند و به سمت عافیت طلبی رفتند که آن ها هم تجدید شدند و مردم باید راجع به آن ها در آینده قضاوت کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بحث ما در آن زمان موسوی و احمدی نژاد نبود، از روز بعد از انتخابات یک آشوب و فتنه گسترده ایجاد شد. در آن روزها منافع نظام و انقلاب و مردم مطرح بود نه منافع شخص خاصی، منافعی که اگر آمریکا موفق می شد آن را پایمال کند، جنایت های زیادی سر مردم به وجود می آمد. اگر خواص صحبت می کردند ، از فضا غبارزدایی می شد و خیلی از مشکلات به وجود نمی آمد.

وی اظهار داشت: البته برخی از خواص وارد گود شدند و با روشنگری های خود باعث شدند آتش فتنه کمتر شود، عده ای هم از مجلس با طرفین ماجرا صحبت کردند و در ادامه آن ها را نصیحت کردند. مقام معظم رهبری هم علاوه بر تبیین مسائل، فتنه را مدیریت می کردند تا به کسی ظلم نشود. شرط گذاری و فراموشی کسانی که آن روزها خیانت کردند واقعاً بی شرمانه است. آقای اردشیر امیر ارجمند بعضاً نویسنده بیانیه های آقای موسوی بود که برادر مسعود امیر ارجمند رئیس سازمان اطلاعات منافقین است. ماهیت این افراد مشخص است، لذا این پیوند روشن است و متاسفانه الان هم وجود دارد. اینکه می گویم فتنه حادثه نبود، بلکه یک پروژه برنامه ریزی شده چندین ساله بود، با دلیل است. کسانی که ادعا می کردند باید در مقابل آتش زدن عکس امام حداقل یک بیانیه صادر می کردند.

رحیمیان در واکنش به صحبت های دهقان گفت:عکس امام مهم تر است یا شعار «نه غزه، نه لبنان»، عکس امام مهم تر است یا شعار «جمهوری ایرانی»؟ نمونه های برخورد امام را اگر مرور کنیم، متوجه می شویم که اگر امام بودند چطور با این وضعیت برخورد می کردند. امام در ارتباط به مساله ای که در رادیو اتفاق افتاد و در روز مادر یکی از مخاطبین رادیو گفت الگوی من در زندگی اوشین است. چرا فاطمه الگوی شما نیست می گوید " ایشان متعلق به 1400 سال پیش است و ما الگوی امروزی می خواهیم." امام در همان روز به محمد هاشمی نامه نوشتند و ابراز داشتند که فردی که این مطلب را پخش کرده است تعزیر و اخراج می گردد و در صورتی که ثابت شود قصد توهین وجود داشته، فرد توهین کننده بدون شک محکوم به اعدام است. اگر بار دیگر چنین مسائلی رخ دهد، موجب تنبه شدید مسولین ارشد صدا و سیما خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: آقایانی که الان مدعی انحصاری خط امام هستند بدانند که خط امام امروز متجلی است در ولایت فقیه که امام از خود به جای گذاشت. کسانی که کنار نهضت آزادی عکس یادگاری می گیرند و جزو حواریون بیت قائم مقام معزول امام هستند و باز هم مدعی پیوند مستحکم با امام و مرحوم حاج احمد هستند، چگونه رفتارهای خود را توجیه می کنند؟

دهقان با بیان این موضوع که فتنه گران در چهارچوب نظام قرار نمی گیرند گفت: تعجب از این جاست که همان جریان خائن در سال 88، می گوید انتخابات باید آزاد باشد! این هم طراحی یک فتنه جدید است، مگر از ابتدای انقلاب انتخابات آزاد نبود؟ مگر در سال 88 شما نتایج انتخابات آزاد که با مشارکت بالای مردم برگزار شد را قبول کردید؟ اگر منظور شما از انتخابات آزاد این است که شما بیایید و در معرض رای مردم قرار بگیرید، باید بگویم که شما از نظر مردم مردود هستید. هیچ نظامی حاضر نیست کسانی که هنجارهایش را می شکند را در راس خود قرار دهد. هرچند که مردم ثابت کرده اند که این افراد مطرود مردم هستند اما اگر رای هم داشته باشند در چهارچوب نظام نمی گنجند.

رحیمیان در پایان گفت: از وزارت کشور ِ دولت آقای هاشمی، دوم خرداد به وجود آمد. آن زمان جریان چپ به ساختی دشمن آقای هاشمی بودند اما علی رغم این موضوع آقای خاتمی از وزارت کشور آقای هاشمی رئیس جمهور شدند. از وزارت کشور دوم خرداد هم احمدی نژاد در آمد! آیا همین موضوع ثابت کننده این نیست که انتخابات ما جزو سالم ترین انتخابات های دنیاست؟ مردم مطمئن باشند که با سازوکارهای انتخابات ایران نمی تواند با تقلب روبه روشد. مردم ما همانطور که فریب مجاهدین خلق و خط امام را نخوردند، فریب ادعای طرفداری از امام زمان را نخواهد خورد. در انتخابات آینده با شاخص هایی که امام مشخص کرده اند انتخابات حماسه آفرین برای مردم ما خواهد بود.