اگر همپیمان آمریکا باشی می توانی حقوق بشر را نقض کنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، منابع حقوقی بحرینی اعلام کردند: دادگاهی در منامه زینب الخواجه فعال زن سیاسی بحرینی را با اخذ وثیقه آزاد کرد.

این در حالی است که زینب الخواجه در مقاله ای با عنوان "بحرین همپیمان متوحش" در روزنامه نیویورک تایمز به بررسی اوضاع مخالفان در بحرین پرداخته است.

وی در این مقاله آورده است : بحرین جزیره کوچکی است که آل خلیفه بر آن حکومت می کنند و ناوگان پنجم آمریکا در آن قرار دارد و علیه جمهوری اسلامی ایران جاسوسی می کند.

الخواجه می نویسد: مردم ستم کشیده بحرین همزمان با شروع بهار عربی و پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک در مصر به قطار بهار عربی پیوست و در چهارده فوریه سال 2011 بحرینی ها نیز به خیابانها آمدند.

وی بیان کرد: مردم بحرین اعم از شیعه و سنی، لیبرال و مذهبی احساس کردند که برای اولین بار می توانند با آزادی سخن بگویند، اما این آزادی مدت زیادی دوام نداشت زیرا نظامیان رژیم به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز حمله و میدان اللولوه را ویران کردند.

الخواجه می نویسد: در مارس 2011 واحدهایی از ارتشهای سعودی و اماراتی برای سرکوب دموکراسی خواهان وارد عمل شدند.

وی بیان کرد: حضور در خیابان و دموکراسی خواهی با اقدامات سرکوبگرانه رژیم روبرو شد و بسیاری از مخالفان به زندان ابد محکوم شدند.

الخواجه می نویسد: بسیاری از کودکان به سبب استنشاق گازهای سمی نظامیان رژیم کشته شدند و بسیاری نیز بر اثر اصابت گلوله جان باختند.

این فعال زن بحرینی در مقاله خود می افزاید: اینکه از هر خانواده بحرینی چهار یا پنج نفر در آن واحد در زندان باشند جای تعجب ندارد.

الخواجه بیان کرد: درگیری به خاطر آزادی و دموکراسی در بحرین به نظر مایوس کننده می رسد، زیرا حکام بحرین به همپیمانان قوی همانند سعودی ها و آمریکا پشتگرم هستند.

این فعال بحرین گفت : آمریکا از حقوق بشر و دموکراسی دم می زند، اما در عین حال سلاح به بحرین ارسال می کند و سعودی ها نیز از رژیم با قدرت جانبداری می کنند.

الخواجه می افزاید: معیارهای دوگانه آمریکا اعتبار این کشور در منطقه را در معرض خطر قرار می دهد و آنچه من دریافتم این است که اگر همپیمان آمریکا باشی می توانی هر اقدام ناقض حقوق بشر انجام دهی.

وی بیان کرد: بحرینی ها به تلاشهای دموکراسی خواهی ادامه خواهند داد و این ارزشهایی است که آمریکا از آن دفاع می کند و ادامه حمایت آمریکا از رژیمی که ناقض ارزشهای حقوق بشری است، ننگی بزرگ است.