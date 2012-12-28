به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمیثم‌ میثمی معاون ‌آفرینش فرهنگسرای‌ خاوران گفت: در روزهای هشتم و نهم دی‌ماه و همزمان با برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار، از ساعت 18 تا 20 فیلم‌های جشنواره عمار در فرهنگسرا اکران خواهد شد.

به گفته میثمی، بیست‌وپنج فیلم منتخب از جشنواره عمار در سالن فرهنگ این فرهنگسرا به نمایش در می آید. همچنین در حاشیه این اکران، نمایشگاهی با موضوع فتنه سال 88 و حماسه نهم دی‌ماه در این فرهنگسرا برپا شده است.

به گفته معاون آفرینش ‌و‌ اجرای فرهنگسرای‌خاوران، نمایشگاه مقالات و طرح‌ها با مشارکت بسیج ناحیه مالک‌اشتر در گالری شماره 1 و 2 و همچنین نمایشگاه براندازی‌نرم، شامل 20 پوستر در لابی فرهنگسرا آماده بازدید علاقه‌مندان است.

سومین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار از سوم تا نهم دی‌ماه در سینما فلسطین تهران در حال برگزاری است. در این دوره بیش از نهصد اثر در قالب مستند، کوتاه داستانی و نماهنگ به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.