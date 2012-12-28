لزوم توزیع عادلانه آگهی در بین نشریات/سرای روزنامه نگاران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی شامگاه پنج شنبه در نشست استاندار کردستان با خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: باید با مشارکت خود فعالان رسانه ای زمینه برای توزیع عادلانه آگهی های تبلیغاتی دولتی در بین تمامی نشریات محلی و سراسری در کردستان فراهم شود.

وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر مکانیسم عملی در این حوزه وجود ندارد و نحوه توزیع آگهی های مختلف در بین نشریات بر اساس سلیقه افراد صورت می گیرد که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کردستان تلاش می کند که در این بخش یک روش و شیوه عادلانه طراحی و اجرایی شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به لزوم حمایت از رسانه ها و خبرنگاران فعال در استان کردستان بیان کرد: تقویت و حمایت از رسانه های جمعی به ویژه نشریات محلی یکی از برنامه های اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این مهم در طول سه سال اخیر با جدیت دنبال شده است.

وی با بیان اینکه باید خود فعالان رسانه ای کردستان در حوزه های مختلف فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای ساماندهی مسائل مختلف کمک کنند، عنوان کرد: توزیع عادلانه آگهی های تبلیغاتی زمینه را برای رشد نشریات فراهم می کند و به همین دلیل باید این مهم به زودی در کردستان عملیاتی شود.

میمنت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح سرای روزنامه نگاران استان کردستان گفت: روز شنبه نهم دی ماه و با حضور معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور سرای روزنامه نگاران کردستان در سنندج افتتاح می شود.

در ادامه این نشست شماری از فعالان رسانه ای کردستان به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در نهایت استاندار کردستان وعده داد که مطالبات خبرنگاران را به صورت ویژه پیگیری می کند.