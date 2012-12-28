116کیلوگرم انواع مواد مخدر در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان یزد در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ در هفته گذشته توانستند 113 کیلوگرم انواع مواد مخدر از توع تریاک، هروئین، کراک، حشیش، سوخته تریاک، گراس و شیشه کشف و ضبط کنند.

سرهنگ محمد علی زارع افزود: بیشتر کشفیات مربوط به تریاک با 111 کیلوگرم و بقیه مواد مخدر دیگر بود که در این راستا دو خودرو از قاچاقچیان توقیف و 92 نفر متهم نیز دستگیر شدند.

اعتراف سارق به 20 فقره سرقت مغازه در یزد

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: با ارسال پرونده نیابت از شهرستان تفت به پلیس آگاهی مبتنی بر دستگیری همدست سارق زین العابدین 21 ساله اهل و ساکن یزد به نام رضا، ماموران پلیس آگاهی پس از برررسی پرونده با توجه به شگرد سارق مطلع شدند شیوه و شگرد به کار رفته در سرقت با سرقت های صورت گرفته در سطح شهرستان یزد تشابه زیادی دارد.

سرهنگ علیرضا خالقی افزود: پس از استعلام سوابق متهم زین العابدین مشخص شد وی دارای شش فقره سابقه کیفری است که طی هماهنگی قضایی سارق به مدت یک هفته از زندان تحویل و در بازجویی منکر انجام هر گونه سرقتی شدند ولی با انجام تحقیقات جامع و جمع آوری شواهد و همچنین بازجویی نامبرده به 19 فقره سرقت مغازه و یک فقره سرقت منزل معترف شد.

وی افزود: با راهنمایی سارق، کلیه محل های سرقت مورد شناسایی و بازسازی قرار گرفت و تلاش ماموران برای دستگیری همدستان احتمالی سارق در دستور کار قرار گرفت.

کشف 1400 شارژر برقی قاچاق در مهریز

ماموران ایستگاه شهید مدنی مهریز یزد در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس 1400 شارژر برقی قاچاق کشف و ضبط کردند.



ماموران ایستگاه شهید مدنی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس در رابطه با حمل کالای قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

با تحقیقات اولیه مشخص شد رانده به نام عیسی با سرنشینی سه نفر به نام های حمید، ناصر و عزیز از زاهدان عازم تهران هستند ولی با بررسی دقیق از خودرو 1400 عدد انواع شارژر برقی که به طرز ماهرانه ای درون خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

در این راستا پرونده تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.