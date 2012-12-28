  1. حوزه و دانشگاه
۸ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

تشکر سرپرست از وزیر معزول/

نخستین جلسه شورای معاونین با سرپرست جدید وزارت بهداشت برگزار شد

نخستین جلسه شورای معاونین با سرپرست جدید وزارت بهداشت برگزار شد

نخستین جلسه شورای معاونین صبح روز جمعه 8 دی ماه با حضور دکتر طریقت منفرد سرپرست جدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل دفتر وزارتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسین طریقت منفرد صبح امروز با حضور در جمع اعضای شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه دکتر مرضیه وحید دستجردی و تاکید بر تداوم بی وقفه خدمت رسانی در همه ابعاد نظام سلامت به آحاد مردم، نقطه نظرات خود را در موضوعات و بخش های مختلف بهداشت و درمان تبیین کرد.

بر اساس این گزارش درابتدای این جلسه دکتر حسن آقاجانی مدیرکل حوزه وزارتی ضمن معرفی اعضای شورای معاونین گزارش کوتاهی از عملکرد هریک از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را ارائه کرد.

در ادامه جلسه تعدادی از معاونین گزارشی از عملکرد حوزه تحت مدیریت خود و نیز دستاوردها و چالش های پیش رو را به سرپرست جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه کردند.

کد مطلب 1777709

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